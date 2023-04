Der Hauptsitz und das Logistikzentrum von Komatsu Europe liegen in Vilvoorde/Belgien. Foto: Komatsu

Der Erweiterungsbau umfasst eine Fläche von 10.000 Quadratmetern, wodurch sich die Gesamtlagerfläche in Vilvoorde/Belgien auf mehr als 59.000 Quadratmeter vergrößert. Der Neubau ist den Verantwortlichen zufolge mit modernster nachhaltiger Technologie ausgestattet, unter anderem mit 840 bereits installierten Solarzellen. Diese erzeugen jährlich 32 499 Megawattstunden, wodurch innerhalb von 20 Jahren schätzungsweise 3 323 Tonnen CO2 eingespart werden. Im kommenden Jahr sollen zusätzlich mehr als 1000 Solarzellen installiert werden. Zu den weiteren Merkmalen gehören sich mit der Sonne drehende Lichtfänger auf dem Dach, eine Fußbodenheizung sowie ein Sicherheitslager und ein Schaumsprinklersystem für Risikomaterialien.



Die Erweiterung wird die Ersatzteil-Versorgung der kürzlich nach Skandinavien gelieferten Elektro-Muldenkipper erleichtern und die Effizienz des Lagerbetriebs durch die Vergrößerung des Lagerbestands an großen und schweren Ersatzteilen steigern, erläutert die Firma.

"Wir freuen uns über die Erweiterung unseres Lagers in Vilvoorde", sagt Tadashi Maeda, Präsident von Komatsu Europe. "Diese Investition spiegelt unsere Verpflichtung, unseren Kunden weiterhin ein Höchstmaß an Service und Unterstützung zu bieten. Durch die erhöhte Lagerkapazität können wir schneller auf die Wünsche unserer Kunden reagieren und sicherstellen, dass sie die benötigten Teile in kürzester Zeit erhalten." Die neue Lagererweiterung ist seit Ende März in Betrieb.