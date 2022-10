Die vor knapp 14 Tagen beendete GalaBau-Messe hat richtig gut getan. Den Besuchern ebenso wie Ausstellern, Verbänden und dem Veranstalter. Denn die Messe in Nürnberg hat – so beschrieb es Lutze von Wurmb, Präsident des BGL treffend – "Aufbruchsstimmung und Optimismus aus unserer Branche in die Welt gesandt."