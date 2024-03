Düsseldorf (ABZ). – Auch in Düsseldorf lässt sich französisches Ambiente schnuppern. So hat der Künstler Marc Hennig Ende Februar mithilfe einer Scherenarbeitsbühne des Vermieters Gerken ein neues Wandbild gestaltet, dass das Künstler-Flair im 25hours Hotel Das Tour gekonnt unterstreicht.

Wandbild entsteht im Hotel – Künstler Marc Hennig arbeitet von der batteriebetriebene Scherenarbeitsbühne GS 079-8 W des Vermieters Gerken. Foto: Gerken

Im 25hours Hotel Das Tour in Düsseldorf hat der Künstler Marc Hennig ein ganz besonderes Fenster nach Frankreich geöffnet. Auf einer ehemals grauen Wand entlang eines Treppenaufgangs entstand eine farbenfrohe Straßenszene, die sich laut Auftraggeber perfekt in das französische Flair des Hotels einfügt.

Abgebildet sind ein gelber Bus als Kaffeebar und davor eine Radfahrerin. Um das Kunstwerk in mehreren Metern Höhe an die Wand zu bringen, sei echte Maßarbeit gefragt gewesen. Zwischen Wand und der der Eisenkonstruktion des Eiffelturms nachempfundenen Treppenkonstruktion war nur eine schmale Lücke vorhanden, in die die batteriebetriebene Scherenarbeitsbühne GS 079-8 W des Vermieters Gerken jedoch gut passte.

Auf der ausgeschoben bis zu 3,18 m langen und 0,81 m breiten Plattform war laut Künstler genug Platz, um das zuvor abgestimmte Bild an die Wand zu bringen. Dabei wusste der Künstler auch die weiteren Vorteile der Scherenarbeitsbühne gegenüber einem Gerüst zu schätzen.

Da sich die Arbeitsbühne immer wieder auf die benötigte Arbeitshöhe anpassen ließ, gestaltete sich das Arbeiten für ihn deutlich entspannter und sicherer, so der Schaffende. In ein paar Stunden entstand auf diese Weise ein einzigartiges Wandbild, das nach eigenen Angaben auch Timo Schmitz, den General Manager des 25hours Hotel Das Tour, begeistert. Immerhin sei es mit dem Kunstwerk eindrucksvoll gelungen, noch ein bisschen mehr französischen Charme nach Düsseldorf zu holen.