Das Modul Easy Storage lässt sich per Touch über ein Staplerleitsystem bedienen. Dabei werden die Daten automatisch mit dem Produktionsleitrechner synchronisiert. Die vorhandene Lagertopologie lässt sich in der Lagerverwaltungssoftware individuell abbilden. Das neue Modul wurde im Oktober auf der bauma 2022 in München präsentiert.

Die Lagerverwaltung gehört nach eigener Aussage mit zu den Kernkompetenzen von Unitechnik, schließlich baut der Wiehler Automatisierungsspezialist in seinem Geschäftsbereich Logistiksysteme schlüsselfertige Logistikzentren. Auch in der Sparte für Betonfertigteilwerke hat Unitechnik schon einige Fertigteillager administriert – vom Kragarmlager über das manuelle Flächenlager bis hin zum automatisierten Portalkran. Die Erkenntnisse aus diesen Projekten finden sich nun in UniCAM.23 wieder – mit Easy Storage ermöglicht der Unitechnik-Leitrechner eine niederschwellige und kostengünstige Lagerverwaltung von Außenlagern.

Wird ein Stapel oder ein Gestell in der Produktion fertig gemeldet, werden die entsprechenden Daten auf ein oder mehrere Staplerterminals übertragen. Anschließend übernimmt ein Stapler die Fertigteile und lagert sie auf einem beliebigen freien Stellplatz ein. Die Topologie des Außenlagers und damit die Bezeichnung der Lagerplätze lassen sich dank Easy Storage beliebig definieren. Durch das Eintragen der Ortsbezeichnung am Staplerterminal bucht der Fahrer dann die Ladeeinheit auf den entsprechenden Stellplatz. Für das spätere Auslagern genügt es dann, die Auftragsnummer einzugeben. So bekommt der verantwortliche Staplerfahrer alle enthaltenen Ladeeinheiten mit dem zugehörigen Lagerort angezeigt. Entnimmt er dann beispielsweise einen Deckenstapel, bucht er ihn mit einem Klick aus und gibt damit den Lagerplatz wieder frei.

Der Datenaustausch zwischen Staplerterminal und UniCAM.23-Leitrechner erfolgt mittels WLAN. Allerdings muss das Netzwerk nicht das gesamte Außenlager abdecken. Buchungen lassen sich auch im Offline-Modus tätigten. Sobald der Stapler wieder Empfang hat, synchronisieren sich die Daten mit dem Leitrechner. Dieser visualisiert anhand der übertragenen Informationen das komplette Außenlager. So kann der Bediener auf einen Blick erkennen, welche Elemente auf welchem Lagerplatz stehen und welche Plätze derzeit frei sind. Die Softwarestruktur von Easy Storage ist dabei sehr offen gestaltet und erlaubt auch die Anbindung von Transport- oder Yard-Managementsoftware. Weiterhin lassen sich automatisierte Transport- oder Lagersysteme integrieren.

Neben dem Easy Storage war vor allem ein Spielzeug-Gabelstapler der Sympathieträger des Messeauftritts auf der bauma – vom Lächeln der Entscheidungsträger bis zum strahlenden Augenfunkeln der jüngsten Messebesucher war alles dabei. In vielen Gesprächen mit Praktikern bestätigte sich derweil auch, dass die Außerlagerverwaltung bei vielen zu lästigen Verzögerungen führt. Easy Storage kann den Verantwortlichen bei der unkomplizierten Verwaltung ihres Außenlagers unterstützen und damit für einen zügigen Verladeprozess sorgen.