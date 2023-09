Regensburg (ABZ). – Tür auf, Fliesen, Gipsplatten, Dämmmaterial oder andere Lasten einladen, Tür fest verschließen – und schon kann der Transport in die Höhe beginnen. Schnell, unkompliziert und ohne körperliche Kraftanstrengung – so sollten Transportbühnen als wirksame Hilfsmittel in der Baustellenlogistik funktionieren. Wie wertvoll der Einsatz von Bauaufzügen sein kann, zeigt ein aktuelles Projekt der Gebr. Donhauser Bau GmbH & Co. KG mit Sitz in Schwandorf.

Werkstudent Alexander Fuchs (v. l.), Projektleiter Jörg Mallinger und Michael Schwarzfischer, Vermietung Baugeräte und Baumaschinen bei Beutlhauser, im Bauaufzug von Geda, der die Arbeit auf der Baustelle massiv erleichtert. Foto: Beutlhauser-Gruppe

In Regensburg baut das Unternehmen ein neues Apartmenthaus mit fünf Stockwerken und Tiefgarage. Nach Fertigstellung werden 116 Wohneinheiten mit einer Größe von 30 bis 160 m² für Mieter bereitstehen – von teilmöblierten Galeriewohnungen im Erdgeschoss über vollständig behindertengerechte Wohnungen bis hin zum Penthouse.



"Aufgrund der Größe des Projekts war schnell klar, dass wir für den Materialtransport in die Stockwerke eine durchdachte Lösung finden müssen", sagt Projektleiter Jörg Mallinger. In Abstimmung mit Michael Schwarzfischer von Beutlhauser in Regensburg entschied sich das Unternehmen, zwei Bauaufzüge 500 Z/ZP des Herstellers Geda zu mieten. Ein Aufzug befindet sich an der Frontseite des Gebäudes, der andere im Innenhof. "Der Vorteil bei diesem Projekt: Jedes Stockwerk verfügt über Fenster und Gänge in passender Höhe, sodass wir die Fensteröffnungen unkompliziert zum Beschicken nutzen können und das Material über den Gang sofort weitertransportiert werden kann. Das stört den Bauablauf nicht und ist zugleich im Vergleich zum Ankranen am Gerüst eine sehr sichere Methode", erklärt Mallinger.

Während die Arbeitssicherheit dank der Transportbühnen gesteigert werden kann, wird zugleich eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter erreicht. Das Ladevolumen liegt pro Bühne bei 850 kg. So können viele Baumaterialien in einem Schritt zügig und ressourcenschonend an ihren Einsatzort transportiert werden. Beide Transportbühnen sind zudem mit zwei separaten Steuerungen ausgestattet. So können sie einerseits als reiner Materialaufzug genutzt werden, andererseits aber auch zum Transport von Personen und Lasten.

"Die beiden Transportbühnen sind zentrale Bestandteile des Beschickungskonzeptes, das Donhauser für die Baustelle entwickelt hat", führt Bauleiter Johannes Engl aus. Von diesem Konzept profitieren sämtliche Nachunternehmer, weil die Materialien in den eigens installierten Anlieferzonen sauber angeliefert und schnell und einfach in das jeweilige Stockwerk transportiert werden können. Nachunternehmer sind also nicht gefordert, in individuelle Lösungen zur Anlieferung und Beschickung zu investieren.

"Die Transportbühnen sind damit auch eine Leistung, die wir Nachunternehmern anbieten. Das wird sehr geschätzt, weil es die Arbeit vereinfacht", sind sich Mallinger und Engl einig. Beide sind froh, sich für die Miete der beiden Geda 500 Z/ZP entschieden zu haben. Neben den beiden Transportbühnen wurden für dieselbe Baustelle zudem Containeranlagen für Büros, Besprechungsräume, Sanitäranlagen und zum Übernachten über Beutlhauser gemietet.

Donhauser und Beutlhauser sind seit vielen Jahren miteinander verbunden. Die Zusammenarbeit sei von unkomplizierten Abläufen geprägt, betont Jörg Mallinger. Zudem schätzt das Unternehmen den Beutlhauser-Service. Im Fall der Transportbühnen beispielsweise kümmert sich Beutlhauser um die Montage, die Wartung und alle sonstigen Anliegen, sodass sich das Donhauser-Team zu 100 % auf die Baustelle konzentrieren kann.