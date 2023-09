Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Auf Baustellen steigen die Anforderungen nicht nur im Hinblick auf die Baustelleneffizienz, sondern auch in Punkto Arbeitssicherheit. Dies gilt ebenso für den Gerüstbau: Sorgfältig vorgeplant und schnell errichtet, können sich temporäre Gerüstkonstruktionen aus dem Integrierten Layher System nicht nur positiv auf den termingerechten Bauablauf auswirken, sondern auch zur Erhöhung der Sicherheit beitragen – sowohl bei Auf- und Abbau als auch bei der Nutzung.

Durch die hohe Tragfähigkeit des neuen Aluminium-Trägers TwixBeam kann beim Einsatz als Systemjochträger auch die hohe Stieltragfähigkeit des Allround Traggerüsts TG 60 von Layher voll ausgenutzt werden. Traggerüstkonstruktionen lassen sich im Vergleich zu konventionellen Holzträgerschalungen mit H-20-Doppeljochen hinsichtlich Lastabtrag, Materialeinsatz und Montageaufwand damit deutlich optimieren, verspricht der Hersteller. ABB.: Layher

Unter dem Motto "Ein System – viele Lösungen" stellt Layher als Hersteller von Systemgerüsten auf der NordBau in Neumünster wieder die neuesten Entwicklungen vor. Vom Prozess "Layher SIM" für die Digitalisierung im Gerüstbau über das modulare Fassadengerüst AGS, das die Vorteile eines Fassadengerüsts mit einer vorlaufenden Geländermontage und der Flexibilität des bewährten Allround-Gerüsts kombiniert, bis hin zum neuen TwixBeam ist alles zu sehen. Der bereits mehrfach ausgezeichnete und vielseitig einsetzbare Aluminium-Träger steht vor allem in Sachen Traggerüstbau im Fokus.

Da sich die hohe Stieltragfähigkeit des Allround Traggerüsts TG 60 von Layher mit dem TwixBeam als Systemjochträger voll ausnutzen lässt, können Traggerüste noch material- und damit zeitsparender errichtet werden. Mehr erfahren Besucherinnen und Besucher auf der NordBau. "Unsere Gäste dürfen gespannt sein", so Konrad Böhnke – Vertriebsleiter Bau.

Mit dem neuen Aluminium-Träger TwixBeam präsentiert Layher auf der NordBau (Halle 5, Stand 5115) eine hochtragfähige und vielseitig einsetzbare Lösung. Die Innovation besteht aus zwei 200 mm hohen, gelochten Aluminium-U-Profilen, die miteinander verschraubt werden. Erhältlich ist der TwixBeam in den Längen 0,80 bis 6,6 m. Leichte Einzelteile aus Aluminium und die Zerlegbarkeit beschleunigen die Montage und erleichtern den Einsatz auch bei engen Platzverhältnissen.

Die Anwendungsvielfalt reicht von klassischen Abfangträgern und Hängegerüsten bis hin zum Einsatz als Systemjochträger in Verbindung mit dem Allround Traggerüst TG 60. Durch die hohe Tragfähigkeit des TwixBeams im Vergleich zu Holzträgerschalungen lassen sich Traggerüste hinsichtlich Lastabtrag, Materialeinsatz und Montageaufwand maßgeblich optimieren, verspricht Layher. In der Folge seien weniger Traggerüsttürme nötig. Dies spare Zeit bei Transport sowie bei Auf- und Abbau. Ein Mehr an Wirtschaftlichkeit und Sicherheit verspricht zudem "Layher SIM".

Der Prozess ist für die speziellen Anforderungen im Gerüstbau konzipiert und ermöglicht auf einfache Weise die Digitalisierung von Arbeitsabläufen über den gesamten Lebenszyklus eines Gerüstprojekts – von der Planung über die Logistik bis hin zur Ausführung. Eine verlässliche⁄ 3D-Planung von Gerüstkonstruktionen ohne Kollisionen ist nur einer der zahlreichen Vorteile.

Hinzu kommen die realitätsnahe Visualisierung der Gerüste zur Abstimmung mit anderen Gewerken oder Sicherheitsverantwortlichen, die einfache Übergabe der Gerüstplanung an Statikprogramme sowie die Ausgabe von Materiallisten und Montageplänen.

Transparenz in allen Arbeitsschritten führt zur Reduzierung von Kosten und zur Erhöhung von Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, heißt es von Seiten des Unternehmens.