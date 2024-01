Mit der Seminar-Reihe will er eigenen Angaben zufolge seinen Kunden und Interessenten die Möglichkeit geben, sich und ihre Mitarbeiter in den Wintermonaten schnell und ohne großen Aufwand fundiert weiterzubilden. "Montage-Know-how trägt neben der richtigen Gerüstlösung und einer sorgfältigen digitalen Vorplanung maßgeblich zum Erfolg von Gerüstprojekten bei", weiß Layher Vertriebsleiter Andreas Beck. "Angesichts sich stetig verändernder technischer Anforderungen und Vorschriften ist lebenslanges Lernen daher nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Notwendigkeit. Projekte lassen sich so schnell, effizient und damit rentabel realisieren." Das Angebot reiche von den bewährten Grund- und Aufbaukursen bis hin zu Neuheiten wie "Fachkunde AGS – Das modulare Fassadengerüst". Erfahrene Schulungsingenieure vermitteln dabei laut Layhertheoretische und praktische Grundlagen – am Stammsitz in Eibensbach oder im neuen Schulungszentrum West in Erkrath.

Die Technik-Seminare sind Teil des umfassenden Services "Mehr möglich" – der Philosophie von Layher, wie das Unternehmen betont. Zum "Mehr möglich"-Paket gehören nicht nur eine umfangreiche Technische Dokumentation inklusive detaillierter Aufbau- und Verwendungsanleitungen und erklärenden Produktvideos, sondern auch die Unterstützung durch die Layher Anwendungsingenieure – von der Anwendungs- und Baustellenberatung bis hin zur Ausführungsplanung und Projektbegleitung. Ebenso ist bei Layher laut eigener Aussage eine Einweisung oder Aufbauhilfe durch praxiserfahrene Richtmeister auf der Baustelle möglich.

Ausführliche Informationen gibt es in der neuen Seminarbroschüre oder unter seminare.layher.com – inklusive Anmeldeformular.