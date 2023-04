Passau (ABZ). – Einerseits ist Totholz ein wichtiger Lebensraum für Insekten. Andererseits kann Totholz, das lose in der Baumkrone hängt, für Menschen zur Gefahr werden, wenn es plötzlich herabstürzt. Aus diesem Grund muss die alte Stieleiche am Rannasee in Wegscheid im Passauer Land alljährlich vor Beginn des Frühjahrs professionell überprüft werden.