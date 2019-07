Die Triflex KG Minden hat einen neuen Geschäftsführer: Neben Dr. Clemens von Trott zu Solz wird Jens Nagel künftig das Unternehmen leiten.

Nagel stammt gebürtig aus Heidenheim an der Brenz. Er absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer. Anschließend studierte er Bauingenieurwesen in Biberach und London. Nach erfolgreichem Abschluss war Nagel in verschiedenen leitenden Positionen für renommierte deutsche Baukonzerne in Nigeria, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig – zuletzt als Geschäftsführer für mehrere Unternehmenseinheiten eines großen Familienunternehmens in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland.