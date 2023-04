Osnabrück (ABZ). – Knapper Wohnraum einerseits und sich verändernde Lebensumstände bei Hausbesitzern andererseits rücken eine Umnutzung, Renovierung oder Sanierung des Dachgeschosses verstärkt in den Vordergrund. Gerade wo Gauben nicht eingesetzt werden können oder sollen, sind Dachfenster gefragt, die mehr Wohnlichkeit schaffen, viel frische Luft und natürliches Tageslicht hereinlassen – und zugleich komfortable Verschattungslösungen bieten, um das Interieur wunschgemäß zu temperieren.

In der Premium-Variante mit zwei Fensterflügeln ist der Zugang zur Dachterrasse oder zum Balkon noch komfortabler – und es lässt sich mehr Tageslicht im Innern nutzen. Foto: Lideko

Dachschiebefenster mit besonders großen Glasflächen und einer komfortablen Möglichkeit, das Licht nach Bedarf zu dosieren, sind hier eine willkommene Lösung. Hochwertige Dachschiebefenster und Balkonausstiegsfenster, die häufig im Rahmen von Dachsanierungen und Dachgeschoss-Umbauten eingesetzt werden, präsentiert Amelingmeyer Metallbau aus Osnabrück unter der Marke LiDEKO auf der BAU vom 17. bis zum 22. April 2023.

In technischer Hinsicht sind beide Varianten sehr ähnlich. Sowohl die Dachschiebe- als auch die Balkonausstiegsfenster verfügen über dasselbe innovative und höchst stabile Schienensystem für ein zuverlässiges Öffnen und Schließen der Flügel. Und beide Varianten sind jeweils als Classic- (Einflügel-Version) oder Premium-Ausführung (Zweiflügel-Version) erhältlich.

Auf dem Messestand 131 in der Halle A3 erleben die Besucher in München die Dimensionen der bis zu rund sechs Quadratmeter großen Öffnungen. Das Premium-Dachschiebefenster verfügt über die Maximalmaße von 3,06 x 2,56 m. Es ist wahlweise mit einer Zweifach- oder Dreifachverglasung versehen und entspricht den üblicherweise hohen Ansprüchen an die Energieeffizienz. Je nach baulicher Situation lassen sich auch mehrere Classic- oder Premium-Dachschiebefenster über eine Pfosten-Riegelkonstruktion miteinander zu einem Lichtband kombinieren.

"Jedes LiDEKO-Fenster wird für den jeweiligen Einsatzort in enger Abstimmung mit den Hausbesitzern beziehungsweise mit den verarbeitenden Betrieben wie insbesondere Dachdeckern und Zimmerern maßgeschneidert. Versierte Fachbetriebe, die von LiDEKO bei der Erstinstallation begleitet und unterstützt werden, montieren die Dachschiebefenster in der Regel innerhalb eines Tages", weiß Geschäftsführer Hendrik Amelingmeyer aus langjähriger Erfahrung.

Für die Regulierung des Lichteinfalls – und der Raumtemperatur gerade in der wärmeren Jahreszeit – stehen je nach Wunsch der Auftraggeber verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Dachrollläden, Markisen, Sonnen- und Insektenschutz und nicht zuletzt auch elektrisch dimmbare Sonnenschutzgläser stehen für höchsten Komfort zur Wahl. So lässt sich der nutzbare Aufenthaltsbereich für die Bewohner des Dachgeschosses nachhaltig und wertsteigernd erweitern.