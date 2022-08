Andernach/Passau (ABZ). – Service macht den Unterschied – deshalb arbeitet die hw Schmitz Unternehmensgruppe mit Sitz in Andernach seit vielen Jahren mit Beutlhauser am Standort Andernach zusammen.

Mit den beiden neuen Muldenkippern, die ausgediente Maschinen ersetzen, sind nun im Steinbruch in Mending ausschließlich Liebherr-Produkte im Einsatz. Foto: Beutlhauser

Auch bei den neuesten Zugängen wollte Geschäftsführerin Pia Schütz an dieser Tradition festhalten. Neben drei neuen Liebherr-Radladern des Typs L 566 verstärken zwei Liebherr-Dumper der neuen Generation den Maschinenpark des familiengeführten Unternehmens, das sich seit 1953 mit der Gewinnung heimischer Bodenschätze beschäftigt. Alle fünf Neuzugänge kommen im Werk Wingertsberg in Mending zum Einsatz. In diesem Steinbruch wird seit Anfang der 80er-Jahre Basalt abgebaut.

Benötigt werden Muldenkipper, die extrem geländegängig sind und auch mit steilen Steigungen kein Problem haben. Diese Anforderung erfüllen die neuen Liebherr-Dumper TA 230 Litronic, denn sie wurden speziell für anspruchsvolle Offroad-Einsätze konzipiert. Sie verfügen über ein neu konstruiertes, massives Dreh-Knick-Gelenk, das unabhängige Bewegungen von Vorder- und Hinterwagen ermöglicht. Weitere Leistungsdaten sprechen laut Hersteller für sich: Die Mulde ist für den Transport von bis zu 28 t Nutzlast ausgelegt, die Muldenkapazität liegt bei 18,1 m³.

"Der Kunde hat für Liebherr einen Prototyp des Dumpers in der Entwicklungsphase getestet. Die Performance, der Kraftstoffverbrauch und der Komfort überzeugten", erläutert Pierre Jaehnsch, Beutlhauser-Vertriebsmitarbeiter im Außendienst. Nur wenige Stunden nach der digitalen Produktvorstellung Ende Oktober 2020 gab das Unternehmen seine Bestellung auf.

"Damit war hw Schmitz tatsächlich unser erster Kunde der Neuauflage. Nun war es für uns auch das erste Mal, dass wir den TA 230 ausgeliefert haben", so Jaehnsch. "Die Region Meckenheim mit den Standorten Aachen, Andernach und Meckenheim ist zudem das einzige Gebiet der Beutlhauser-Gruppe, das Liebherr-Dumper vertreibt oder vermietet. Somit war es auch für die Beutlhauser-Gruppe an sich eine Premiere", resümiert Jaehnsch.

Mit den beiden neuen Muldenkippern, die ausgediente Maschinen ersetzen, sind nun im Steinbruch in Mending ausschließlich Liebherr-Produkte im Einsatz. Die drei Radlader der Bezeichnung L 566 wurden als Zusatzinvestitionen angeschafft. Für alle fünf Maschinen wurde ein Full-Service-Mietvertrag mit einer Laufzeit von 60 Monaten abgeschlossen.

Damit sind auf Grundlage einer festen monatlichen Komplettrate sämtliche Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen abgedeckt "Wir schaffen grundsätzlich keine Maschine mehr ohne Full-Service-Garantie an. So haben wir volle Kostenkontrolle", erklärt Geschäftsführerin Schütz.