Neutal/Österreich (ABZ). – LogicLine, ein Experte für Ladungssicherung auf Pritschenfahrzeugen und Pick-ups, präsentiert auf der NordBau in Neumünster Transportlösungen, die den Arbeitsalltag in der Baubranche erleichtern sollen. Seit mehr als 15 Jahren entwickelt und produziert das mittelständische österreichische Unternehmen Systeme zum gesetzeskonformen und sicheren Transport von Werkzeug und Material.

Zahlreiche Bauunternehmen schätzen dem Hersteller zufolge das TÜV-typengeprüfte Sortiment, das die gesetzlichen Anforderungen an den sicheren Transport von Werkzeug und Material auf Pritschenfahrzeugen optimal erfüllt und dabei die Effizienz der täglichen Arbeitsabläufe erhöht.

Kundenorientierte Lösungen

Im Fokus der laufenden Weiterentwicklung des Sortiments stehen bei LogicLine stets die Kunden mit ihren branchenspezifischen Herausforderungen. Für Thomas Frühstück, technischer Geschäftsführer des Unternehmens, und sein Entwicklungsteam ist eines selbstverständlich: "Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen stets im Mittelpunkt unseres Denkens." Auch Vertriebsleiter Thomas Feymann ist vom kundenzentrierten Ansatz überzeugt: "Alle Fragen, Anforderungen und Probleme hinsichtlich Ladungssicherung und Transportlösung für Pritsche und Pick-up sind unsere Herausforderung und bilden die Basis für unser Tun."

Passend für die Anforderungen im Bau- und Baunebengewerbe werden auf der NordBau unter anderem die RoadBox und die ToolBox präsentiert. Während die RoadBox den Zugriff von beiden Fahrzeugseiten ermöglicht, ist die ToolBox die optimale Wahl, sofern man von einer Fahrzeugseite auf sein gesamtes Ladegut zugreifen möchte. Das Werkzeug ist hierbei nicht nur auf einen Blick sichtbar, sondern auch griffbereit. Zubehör wie Auszugsladen, Ladencontainer oder Kranhebevorrichtung wappnen für jede Herausforderung. Für diese Transportboxen bietet LogicLine auch einen Rollladendruck an.

Praktische Deckelboxen

Im Bereich der Deckelboxen werden die BasicBox und die CombiBox ausgestellt. Auch hier bieten Zubehör- und Ausführungsbandbreite erhebliches Individualisierungspotenzial: Der Stauraum und Stauraum XL erweitert die Box um ein zusätzliches Fach für langes Werkzeug, in Auszugslade und Ladencontainer finden Bolzenschneider, Bohrmaschine oder Winkelschleifer ein sicheres Zuhause. Soll die Pritsche mit Langgut beladen werden, sei das CombiRack für den Transport von Langgut mit bis zu 6 m Länge und 250 kg Gewicht eine gute Wahl. Auch für "in der Box" wurde Neues entwickelt: Der Vertikalauszug erweitert die Transportbox zukünftig um eine ausziehbare Befestigungsfläche, auf der sich beispielsweise das ebenso neue Handwaschset optimal anbringen lässt – so ist alles zum Händewaschen auf jeder Baustelle und unterwegs mit dabei. Auch nicht auf der NordBau fehlen darf die UnterflurBox. Sie sorgt für Stauraum unterhalb der Ladefläche. Die umlaufende Dichtung schützt den Inhalt vor Regen und Spritzwasser und durch die Öffnung des Deckels bis zu 90° ist der ergonomische Zugriff sichergestellt.

Ordentlich und sicher

In verschiedenen Ausführungen und Größen – sowie passend für Pritschen aller Marken – sorgen LogicLine-Transportboxen neben der Ladungssicherung auch für Ordnung und Übersicht auf dem Fahrzeug. Ein ergonomischer Zugriff von der Fahrzeugseite ist durch Rolltüren, Drehtüren oder Auszugsladen möglich. Durch die optionale Integration der Box in die Bordwand entfällt das Herunterklappen der Bordwände. Die geprüfte maximale Zuladung beläuft sich auf bis zu 300 kg.

Das Schnellmontage-System ermöglicht eine rasche Montage beziehungsweise Demontage der Box von der Ladefläche. Bei Bedarf kann diese mit dem Gabelstapler oder Kran vom Fahrzeug gehoben werden. Kennzeichnend für das LogicLine-System sei ebenso, dass Transportboxen mit weiteren Boxen, Racks und Covers baukastenartig kombiniert werden können.

Mit LogicLine-Lastenträgern (Racks) kann Langgut je nach Ausführung bis zu 6 m schräg oder horizontal auf Pritschen transportiert werden. Die Ladungssicherung erfolgt kraftschlüssig an den Zurrpunkten sowie formschlüssig mittels Formschlussblech. Abhängig vom Lastenträger-Modell ist eine Tragkraft bis 350 kg möglich. Der Heckscheibenschutz bietet zusätzlichen Schutz für Fahrer und Beifahrer. Auch ein Fahrerhausschutz lasse sich mit LogicLine-Lastenträgern problemlos kombinieren und erweitern.

Mit Plan(e) arbeiten

Als Spezialist für den Transport auf der Pritsche führt LogicLine auch Planen (Covers) im Produktprogramm. In die Plane integrierte Lastenträger ermöglichen den schrägen sowie horizontalen Transport von Langgut bis zu 250 kg. Auch die Transportboxen können in die Plane beziehungsweise in Plane und Bordwand integriert werden. Das Planengestell aus verzinktem Stahlformrohr unterbaut das Planendach und sorgt mit einer Neigung für den entsprechenden Wasserablauf. Die Ladefläche ist vor Witterung und Verschmutzung geschützt. Spriegel an den Seiten geben Robustheit, können aufgrund ihrer Elastizität aber auch kleinere Belastungen absorbieren. Zu finden ist LogicLine auf dem Freigelände Süd am Stand S647 (Heider Straße).