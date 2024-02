Mühlhausen (ABZ). – Sie gehören zu den Must-haves in jedem Betrieb: Arbeitsbühnen für Stapler. Wie schnell gilt es mal, unter dem Hallendach Leuchtmittel zu wechseln, Reparaturarbeiten an höher gelegenen Maschinen durchzuführen oder Teile zu warten? Oft genug, damit eine schnell verfügbare Lösung stets im Haus sein sollte, jedoch zu selten, als dass sich die Anschaffung einer teuren Hebebühne lohnt.

Arbeitsbühnen für Stapler sind hier die günstigste, sicherste und auch Platz-effizienteste Lösung. Eichinger Industrie, Experte für Stapler-Anbaugeräte, führt gleich mehrere Arbeitskörbe und Arbeitsbühnen im Sortiment. Einen Klassiker in dieser Rubrik hat das traditionsreiche Familienunternehmen nun weiterentwickelt und präsentiert die Neuerung auf der anstehenden LogiMAT. "Unsere Arbeitsbühne für Stapler Typ 1073.7 ist der Bestseller unter unseren Arbeitskörben", berichtet Markus Seyer, Vertriebsleiter der Eichinger Industrie GmbH. "Sie bietet mit einer Nutzfläche von 114 mal 95 cm Platz für zwei Personen und verfügt über eine Nutzlast von 280 kg." Die robuste Vierkant-Rohr-Konstruktion sowie der rutschsichere Boden sorgen für maximale Sicherheit. Die geschlossene Bodenwanne verhindert zudem, dass Gegenstände ungewollt herabfallen. "Zur Arbeitserleichterung wird eine Werkzeugablage serienmäßig mitgeliefert", so Markus Seyer. Der Einstieg in die Arbeitsbühne ist komfortabel über eine seitlich zu öffnende Tür gewährleistet. Darüber hinaus zeigt Eichinger abermals einen kleinen Überblick über sein umfangreiches Sortiment, zu dem unter anderem Kippbehälter und Lösungen für das Fasshandling gehören. "Wir freuen uns, nun bereits zum dritten Mal auf der LogiMAT präsent zu sein und direkt neben 'Forum Betrieb' einen festen Platz etabliert zu haben", so Markus Seyer. Eichinger Industrie GmbH präsentiert sich auf der LogiMAT 2024: Halle 5, Stand C01. Die Eichinger Industrie GmbH ist ein Tochterunternehmen der Florian Eichinger GmbH. Seit über 100 Jahren entwickelt und produziert Eichinger Betonkübel, Schuttmulden, Hebezeuge und Container, Baugeräte und Absperrsysteme für Hoch- und Tiefbau, Lagertechnik und Industrie.