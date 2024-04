Die neue Niederlassung im portugiesischen Cantanhede umfasst Mapei zufolge eine Gesamtfläche von 26 500 Quadratmetern. Foto: Mapei

Zu diesem Anlass empfingen Mapei-CEO Marco Squinzi und seine Schwester Veronica den italienischen Botschafter in Portugal, Carlo Formosa, in Lissabon.

Das neue Werk hat laut Unternehmensangaben eine Gesamtfläche von 26 500 Quadratmetern (davon 12.000 Quadratmeter überdacht) und ist mit modernster Technologie ausgestattet. Auf diese Weise können die Produktionskapazität der portugiesischen Niederlassung ausgebaut, das Produktangebot erweitert und der Service für die Kunden vor Ort gestärkt werden, so das Unternehmen. Auf dem Gelände entstehe außerdem die MAPEI Academy, eine Schulungseinrichtung des Unternehmens, die Events für Designer, Installateure, Händler und Unternehmen anbiete.

"Unser Engagement in Portugal begann 2001 mit einem kleinen Unternehmen", so Marco Squinzi, "aber inzwischen zählen wir zu den führenden Unternehmen in der Bauchemiebranche." Mit dieser neuen, modernen Anlage könne das Unternehmen auf die Bedürfnisse des lokalen Marktes reagieren, weiter wachsen und innovative, langlebige, hochwertige und umweltfreundliche Produkte anbieten, "wie unsere Produktreihe ZERO mit zu 100 Prozent kompensierten CO2-Emissionen", ergänzt der Geschäftsführer.