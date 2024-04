Mannheim (ABZ). – Der Bau der neuen Deutschlandzentrale von Develon an der Lembacher Straße in Mannheim geht planmäßig voran. Auf der rund 10 650 m² großen Fläche haben die Erdarbeiten in der ersten Märzwoche begonnen. In den nächsten Schritten folgen die Fertigstellung der notwendigen Arbeiten, wie zum Beispiel die Bodenverbesserung und die Vorbereitung des Beginns der Hochbauarbeiten.