Annecy Cedex/Frankreich (ABZ). – Der Fahrer kann jetzt die gesamte Kabine auf Knopfdruck drehen, damit er die Arbeit und die Hindernisse vor Ort im Blick behält – dafür sorgt die Neuentwicklung Revotruck von Mecalac. Das Fahrwerk mit Zentralschwingung sorgt für Stabilität und Traktion unter allen Bedingungen, versichert der Hersteller.

Fast ein Drittel aller Transportunfälle auf Baustellen ereignen sich mit Baustellenkippern. Dies sei vor allem auf die Frontlast zurückzuführen, welche die Sicht beim Vorwärtsfahren behindert und alle Beteiligten einem hohen Unfallrisiko aussetzt. Alternative Produkte, wie etwa umkehrbare Baustellenkipper haben lange Zeit versucht, dieses Problem zu lösen, indem sie drehbare Fahrerplattformen vorschlugen. Mecalac hat laut eigener Aussage jedoch festgestellt, dass Fahrer immer in der gleichen Position bleiben, ohne die drehbare Plattform zu benutzen.

Auf Grundlage von nutzerzentrierten Innovationsprozesses hat Mecalac einen neuen Fahrzeugtyp für einen intelligenteren und sichereren Materialtransport geschaffen: Der Revotruck ist laut Hersteller nicht einfach nur ein Baustellenkipper, er ist eine ikonische Maschine mit einer drehbaren Kabine und einer exklusiven Fahrgestellarchitektur, die Stabilität und Mobilität kombiniert. Mit der vollständig drehbaren Kabine des Revotruck ist es möglich, den eigenen Arbeitsbereich bestmöglich zu überblicken, ohne manövrieren zu müssen.

Da der Fahrer im Mittelpunkt des Revotruck-Designs steht, sei eine einfache Drehung des Fahrerhauses das A und O gewesen. Dies geschieht nun per Knopfdruck. Außerdem passt die Maschine ihr Verhalten automatisch an die aktuelle Position des Fahrerhauses an (Fahrtrichtung, Geschwindigkeit, Lenkung). Die Herausforderung habe darin bestanden, einen ungehinderten Zugang zum Revotruck zu ermöglichen ohne die Sicherheit und Ergonomie zu beeinträchtigen. "Wir haben diese Herausforderung gemeistert, indem wir das Fahrgestell um die Kabine herum konstruiert haben, mit großem Zugang zu jeder Ecke des Fahrerplatzes. So ist der Zugang zum Revotruck immer sicher und mühelos", heißt es in einem Mecalac-Statement.

Inspiriert von Hangtraktoren, biete der Revotruck eine außergewöhnliche Stabilität. Das zentrale Gestänge zwischen den beiden Teilen des Fahrgestells bietet eine Oszillation von bis zu 18° und sorgt so für permanente Stabilität und Traktion unter allen Bedingungen, versichert Mecalac. Vervollständigt wird dieses Fahrgestell durch vier gleich große Räder mit umschaltbarer Lenkung (Frontlenkung, Allradlenkung und Hundeganglenkung), die ein wendiges Arbeiten auf engstem Raum ermöglichen. Zu finden ist Mecalac auf der bauma unter der Bezeichnung FM.714/1.