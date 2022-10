Haiterbach (ABZ). – Die Meva Schalungs-Systeme GmbH präsentiert auf der bauma 2022 eigenen Angaben zufolge clevere Produkte und Lösungen mit hohem Kundennutzen. Im Fokus in der Schalungshalle B3, Stand 236, stehen neue Produkte und Weiterentwicklungen, die mehr Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität auf die Baustellen bringen.

VarioMax ist das neue Unterstützungssystem für Filigrandecken von Meva. Es reduziert laut Hersteller den Zeit- und Materialaufwand und vereinfacht die Lagerhaltung. Foto: Meva

Das neue, klappbare und voll ausgestattete Sicherheitssystem MIS – Meva Integrierte Sicherheit – enthält laut Hersteller jedes Detail für wirksamen Arbeitsschutz in Verbindung mit Meva-Wandschalungen. Die Plattformen verbleiben am Element, für einfaches Umsetzen und platzsparendes Stapeln kompletter Einheiten. Aufstieg, Rücken- und Seitenschutz, Frontgeländer und Bühnenverlängerungen bieten Anwenderschutz in jedem Aufbauzustand. MIS ermöglicht demnach schnellen Baufortschritt, auch dank Parkpositionen für Zubehör.

Das flexible Unterstützungssystem VarioMax ist die leichte, einfach anwendbare Lösung zur Erstellung von Filigrandecken, erklärt das Unternehmen. Mit Trägerklammer H20 und geringem Aufwand kann es auch im Ortbeton-Bau mit klassischer Flex-Methode genutzt werden. VarioMax lässt sich demzufolge einfach und rasterlos an alle Grundrisse anpassen. Das System besteht aus wenigen Teilen und nur drei Komponenten: teleskopierbare Doppel- und Einschubträger aus Aluminium sowie Stützen. Dies reduziere deutlich den Arbeits- und Zeitaufwand: Da die Stützenpositionen systembedingt vorgegeben sind, benötigen Anwender bis zu 50 % weniger Stützen, Lohnkosten sinken um bis zu 40 %. Lagerhaltung und Transport werden ebenfalls vereinfacht, betont das Unternehmen.

Die leichte Handschalung AluFix ist laut Hersteller für den Fundament- und GaLa-Bau, das Bauen im Bestand und, mithilfe der neuen absenkbaren AluFix-Stützenköpfe, als Deckenschalung geeignet. AluFix ist leichter als vergleichbare Kunststoffschalungen, aber robust und langlebig. Zudem benötigt es deutlich weniger Befestigungsteile.

Die leichte, ergonomische MevaDec ermöglicht die Nutzung von drei Deckenschalungsmethoden und ist die schnellste Systemdeckenschalung mit Fallkopf, erklärt der Hersteller. Mit dem 160/160-Zentimeter-Großelement können Anwender nun besonders schnellen Baufortschritt erzielen und sparen bei Nutzung der Elementmethode bis zu 40 % Stützen ein. Das vorgegebene Stützenraster sorgt für hohe Sicherheit bei geringem Materialaufwand, betonen die Verantwortlichen.

Der XT-Konusanker 23 ist dem Hersteller zufolge für das einseitige Ankern der erfolgreichen Wandschalungen Mammut XT und StarTec XT in vier Längen verfügbar. Der Anker lässt sich per Einstellschraube intuitiv und in 0,5-Zentimeter-Schritten exakt einstellen. Passend dazu: Meva Multi-Stopp 23, die wasserundurchlässige Innenabdichtung von Spannstellen bei Verwendung des XT-Konusankers 23 – einseitig und flächenbündig einsetzbar, teilt das Unternehmen mit. Die neue EuMax Pro Stütze ist demnach auf alle Meva-Deckensysteme abgestimmt und überzeugt durch Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit. Mit dem gekröpften G-Haken und nummerierten Löchern im Innenrohr ist die Einstellung der Stütze ganz einfach.

Wirtschaftlichkeit und einfache Handhabung zeichnen nach Herstellerangaben die Neuheiten für die aufstrebenden Märkte in Lateinamerika, Asien, im Mittleren Osten und in der Karibik aus. Die leichte Deckenschalung MonoDec überzeuge durch sichere Anwendung. Das System aus Aluminium kann mit nur drei Komponenten – Elemente, Träger und Stützen – für jede Gebäudegeometrie verwendet werden. EcoFix ist eine kranunabhängige Handschalung mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, nutzbar bei Wand- und Stützenanwendungen, betont der Hersteller.

Besucher des Stands können sich über den aktuellen Stand der digitalisierten Baustelle und deren Einsatzmöglichkeiten sowie Vorteile informieren. Meva-Partner BIM² ist zudem vor Ort, um mit Kunden und Interessenten die Möglichkeiten der Schalungsplanung zu diskutieren.