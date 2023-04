Nohfelden (ABZ). – Was haben Brückenbauprojekte in Wien, die Tesla Gigafactory bei Berlin, das Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz, die Zentraleinheit des Centerparks am Bostalsee, das neue Schloss in Berlin, die Chipfabrik Infineon in Dresden, der Hauptbahnhof in Leipzig, Ikea in Norwegen, der Keltenpark in Otzenhausen und das aktuelle Bauprojekt Elbtower in Hamburg mit großen Freiland PV-Anlagen in Irland oder Deutschland gemeinsam?

In allen Gebäuden sind Schalungssysteme des nordsaarländischen Familienunternehmens MSL Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH verbaut. Bereits seit dem Jahr 1963 werden am Standort der Firma MSL Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH in Nohfelden/Sötern Produkte für die Bauindustrie hergestellt. Bis in die 1990er Jahre lag der Schwerpunkt der Fertigung in der Herstellung von Lüftungsrohren und Zubehör. Bis Ende April 2000 gehörte das Werk zum DSD Dillinger Stahlbau Konzern.

Zum 1. Mai 2000 erfolgte die Übernahme durch die zuvor neu gegründete Firma MSL Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH. In den Folgejahren wurde das MSL- Kerngeschäft Zug um Zug auf den Bereich Schalungssysteme ausgerichtet.

Heute, 23 Jahre nach der Betriebsübernahme, ist das inhabergeführte Familienunternehmen mit seinen Produkten europaweit unterwegs, aber auch Bauvorhaben in Übersee werden mit MSL-Produkten beliefert. In nur wenigen Jahren nach der Betriebsübernahme hat sich MSL von einem in der Regel zuvor auf Deutschland begrenzten Hersteller zu einem internationalen Lieferanten für verlorene Schalungen, auch in Sonderausführung, entwickelt. Im nördlichen Saarland von MSL gefertigte Schalungssysteme kommen bei großen und kleinen Bauvorhaben in Europa, wie zum Beispiel in Nigeria, Süd-Korea oder Kuba zum Einsatz. Mehrere Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren in die Anschaffung von bis zu 50 m langen Produktionsanlagen und Immobilien investiert. Mit den Produktbereichen Fundamentköchersysteme, Rohrsysteme, Fundamentseitenschalungssysteme, Arbeitsfugensysteme, Deckenaussparungssysteme, Sonderschalungen und Produkte für den Garten- und Landschaftsbau, wie Hochbeete sowie Pizza- und Flammkuchenofen, sind die MSL-Schalungsspezialisten auf allen wichtigen Fachmessen vertreten.

Nun folgt die Fachmesse BAU in München. Zu finden ist das Unternehmen in Halle A2, Stand 340. Für den Baukunden hat das umfangreiche Produktprogramm laut MSL den Vorteil, dass nahezu alle Schalungsvarianten vom Hersteller angeboten werden.

Kurze Lieferzeiten und geringer Arbeitsaufwand beim Einsatz der Systeme auf der Baustelle und ein umfangreiches Lieferprogramm bei hoher Produktqualität und Wirtschaftlichkeit zeichnen nach eigenen Angaben den Hersteller aus. So konnte zum Beispiel bei zwei aktuellen Aufträgen in den letzten Wochen auf Grund der Verwendung von 770 Stück MSL-Faltköcher Typ FKVF in der Größe von 1,8 m x 0,7 m und einer Höhe von 0,5 m sowie 1850 Stück Faltköcher Typ FKVF in der Größe von 1,4 m x 0,7 m und einer Höhe von 0,5 m das erforderliche Frachtvolumen auf gerade mal zwei Lastzüge reduziert werden. Wären bei diesen zwei Aufträgen einbaufertige Schalungen vom Typ FKV oder FK zum Einsatz gekommen, wären für den Transsport zur Baustelle 28 Lastzüge erforderlich gewesen. Durch den Einsatz der Faltköcher konnten die Frachtkosten auf ein Minimum reduziert werden. Gleichzeitig wird durch die CO2-Ersparnis etwas für unsere Umwelt getan.

Vor Ort auf der Baustelle wurden die Faltköcher aufgrund der einfachen Handhabung in wenigen Minuten zu einer einbaufertigen Schalung montiert. Mit qualifizierten und hochmotivierten Mitarbeitern möchte das Unternehmen auch in Zukunft die Messlatte hochhalten. Qualität nach ISO 9001:2015, Zuverlässigkeit, Termintreue, kompetente und freundliche Beratung sowie eine innovative Produktentwicklung und ein vorausschauend geplanter Übergang in die nächste Führungsgeneration durch die Kinder des Firmengründers sollen MSL auch in Zukunft als inhabergeführtes Familienunternehmen und Hersteller von Produkten für die Bauindustrie auszeichnen.

Ganz besonders hat es das gesamte MSL-Team gefreut, dass einer der Auszubildenden zum Konstruktionsmechaniker im Jahr 2021 die beste Facharbeiterprüfung in seinem Ausbildungsberuf im Saarland abgelegt hatte.