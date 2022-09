Rückblick zur GaLaBau 2018: MSL-Vertriebsleiter Andreas Liesmann (l.) im Kundengespräch. Foto: MSL

Sötern (ABZ). – Wie im Jahr 2018 auch, wird die saarländische Firma MSL Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH (MSL) auch in diesem Jahr auf der GaLaBau in Nürnberg vertreten sein. Dabei liegt der Fokus auf den Bereichen Hochbeet und Landschaftsbau, der Messestand ist etwa 63 m² groß. Das Produktprogramm umfasst ein Standardhochbeet mit den Größen 1,25 x 3 m und Höhen von 48 bis 97 cm. Von Vorteil sei, dass die Länge des Hochbeetes vor Ort beim Aufbau stufenlos von etwa 1,65 bis 3 m einstellbar ist. MSL-Hochbeete bestehen aus spezialverzinktem Stahlblech mit einer Klarlackbeschichtung. Das Material ist witterungsbeständig und wartungsfrei. Als Zubehör liefert das Unternehmen ein Frühbeetschott, eine Stegplatte mit Führungsschienen zur oberen Abdeckung, Nagerschutzbleche aus Streckmetall sowie Schneckenschutzbleche. Auch Hochbeete in Längen von beispielsweise 50 m und Sonderformen wie rund, Drei- beziehungsweise Vieleck sind lieferbar. MSL fertigt die Hochbeete aus well- oder trapezprofiliertem Stahlblech. Diese sind auch nach dem Befüllen mit Erdreich formstabil, versichert das Unternehmen. Zum Lieferprogramm gehören außerdem Balkon- und Terrassenhochbeete mit Bodenblech und Wasserablauf, auf Wunsch auch fahrbar. Letzteres habe den Vorteil, dass diese Hochbeete bei Reinigungsarbeiten auf dem Balkon zur Seite geschoben werden können. Im Verlauf der GaLaBau 2018 wurde MSL mehrmals auf unterfahrbare Hochbeete angesprochen. Wie MSL-Geschäftsführer Marc-Oliver Mathieu berichtet, hat sich MSL mit diesem Thema beschäftigt und ein neues Hochbeet für Menschen mit körperlicher Behinderung in das Produktprogramm aufgenommen.

Für den Bereich Landschaftsbau zeigt der Hersteller auf dem Messestand verschiedene Schalungssysteme für beispielsweise Zaunfundamente oder das Schalstreifensystem AS-Vario. Mit diesem kann vor Ort nahezu jede beliebige Fundamentform schnell und kostengünstig eingeschalt werden, verspricht MSL. Das Unternehmen ist auf der GaLaBau in Halle 2 am Stand 409 zu finden.