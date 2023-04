Hannover (ABZ). – Wienerberger ist nach eigenen Angaben ein weiterer messbarer Schritt auf dem Weg zu einer verbesserten Kreislaufwirtschaft gelungen: Der mit Perlit verfüllte Poroton-Ziegel wurde jetzt mit dem Cradle to Cradle-Zertifikat in Silber ausgezeichnet.

Der mit Perlit verfüllte Poroton-Ziegel S9. Abb.: Wienerberger

Zertifikate von unabhängigen Organisationen bieten Planern und Bauherren Orientierung und Sicherheit bei der Wahl von umwelt- und sozialverträglichen Lösungen. Das international anerkannte Cradle to Cradle-Zertifikat übernimmt dabei laut Wienerberger eine Vorreiterrolle. Der mit Perlit verfüllte Poroton-Ziegel des Unternehmens hat auf Anhieb die Cradle to Cradle Zertifizierung in Silber erhalten. Die Auszeichnung soll Architekten und Investoren Planungssicherheit für ihre nachhaltigen Bauprojekte geben. Denn der ausgezeichnete Poroton-Ziegel erfüllt alle C2C-Silber-Kriterien und damit die Anforderungen einer nachhaltigen Beschaffung.

Es handelt sich um einen Tonziegel mit einer integrierten Dämmung aus Perlit, einem natürlichen Dämmstoff aus Vulkangestein. Für den Wandaufbau wird außer diesem Ziegel nur noch Mörtel und Putz benötigt. So entsteht ein monolithischer Wandaufbau aus natürlichen und mineralischen Baustoffen, der sich vollständig rezyklieren lässt. Der Einsatzbereich der Poroton-Ziegel reicht vom KfW-Effizienzhaus bis hin zum energetisch und schallschutztechnisch optimierten Objektbau.

Cradle to Cradle ist ein Ansatz für eine durchgängige und konsequente Kreislaufwirtschaft. Im Kern geht es darum, in kompletten Produktkreisläufen zu denken, also "von der Wiege bis zur Wiege". Das bedeutet, Produkte bereits im Zuge der Entwicklung so zu designen, dass die eingesetzten Materialien ohne Verlust wiederverwertet werden können. Alle Inhaltsstoffe sind chemisch unbedenklich und kreislauffähig. Müll im heutigen Sinne, wie er durch das bisherige Take-Make-Waste-Modell entsteht, gibt es nicht mehr. Wer auf Cradle to Cradle Certified Produkte setzt, erfüllt wichtige Nachhaltigkeitskriterien, die bald schon Vorschrift werden können.

Eine C2C Zertifizierung soll für Transparenz und Vergleichbarkeit sorgen und belastbare Aussagen über Produkte, deren Inhaltsstoffe und Produktionsweise machen. Im Fokus stehen fünf Kategorien, die zentrale Themenbereiche der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft umfassend abdecken: Materialgesundheit, Materialwiederverwertung, Erneuerbare Energien und CO2-Management, Wassermanagement sowie Soziale Verantwortung.

Mit der C2C Zertifizierung in Silber ist Wienberger ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg von der linearen zur zirkulären Wirtschaft gelungen."Auf diese Weise können wir gemeinsam mit den Architektinnen und (Fach-)Planerinnen das ehrgeizige Ziel von Cradle to Cradle erreichen, das heißt: nicht nur negative Einflüsse zu minimieren, sondern auch einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen", betont Antonia Schlicht, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Wienerberger.