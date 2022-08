Das Kongresszentrum im belgischen Brügge (BMCC) ist im Außenbereich mit Metalldecken von Hunter Douglas gefertigt worden. Foto: Hunter Douglas

Hunter Douglas Architectural liefert eine Innendecke aus Stahl sowie eine Außendecke aus Aluminium, die sowohl von der Ästhetik als auch von der Funktionalität her höchsten Ansprüchen gerecht werden: Die Innendecken helfen Besuchern dabei, sich innerhalb des Gebäudes zu orientieren.



Das alte Kongresszentrum in Brügge aus dem Jahr 1966 wurde damals nur als provisorischer Bau errichtet. Da das Gebäude den Anforderungen der Stadt Brügge schon seit mehreren Jahren nicht mehr entsprach, wurde für rund 40 Millionen Euro ein neues Kongresszentrum gebaut. Die Einweihung des neuen Gebäudes fand im Dezember 2021 statt.



Die Ziegelsteine passen zur historischen Stadt Brügge, die Decke lenkt subtil in eine Richtung. Foto: Hunter Douglas

Auf den ersten Blick wirkt das neue Kongresszentrum durch seine rechteckigen Formen imposant und modern, fast schon futuristisch. Bei näherer Betrachtungsweise werden jedoch Ähnlichkeiten mit dem historischen Stadtzentrum rund um das Gebäude sichtbar.

Die massiven roten Ziegelsteine verleihen dem Gebäude eine imposante Außenfassade, die zu den Farben der Stadt passt und auf das historische Brügge anspielt. Neben der eigentlichen Ausstellungshalle gibt es zwölf Tagungsräume, einen 650 m² großen Catering-Bereich und eine Terrasse mit Blick über die Stadt Brügge. Ein teilbares Auditorium mit verschiebbarer Bühne bietet Platz für 500 Besucher. Im Untergeschoss sind außerdem Stellplätze für 124 Autos und 200 Fahrräder vorhanden.

Das Kongresszentrum selbst möchte einen besonderen Eindruck bei seinen Besuchern hinterlassen. Der Architekt Eric Soors vom Architekturbüro META erklärt den Gedanken dahinter: "Es handelt sich um ein Gebäude mit zwei Funktionen: eine Ausstellungshalle und ein Kongresszentrum. Dabei war es uns wichtig, dass die Menschen sich Zeit nehmen und dieses Gebäude genau anschauen, das einen so wichtigen Platz in der Altstadt von Brügge einnimmt."

Für die Decke im Außenbereich wurde Aluminium verwendet, da es eine höhere Korrosionsbeständigkeit bietet, im Innenraum wurde Stahl eingesetzt, um die Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen.

In jedem Fall helfen die Metallstreifen an der Decke, die Besucher im Innenraum subtil in eine Richtung zu lenken und sie zu orientieren. Soors erläutert: "Die gewünschte LED-Beleuchtung wurde elegant in die lineare Decke integriert und passt sich an die Ästhetik des Gebäudes an. Dies wäre mit einer Rasterdecke so nicht möglich gewesen. Die Linien an der Außendecke weisen in Richtung der Fassade und damit zum Hauptaugenmerk des Gebäudes." Der Architekt Eduardo Souto de Moura und das Architekturbüro META entschieden sich für eine lineare Multipanel-30BD-Decke im Innenraum, die sowohl funktionelle, pragmatische und auch ästhetische Vorteile bietet.

Soors erklärt die individuelle Gestaltung: "Es wurden nur halb so viele Metallstreifen wie üblich verwendet, so dass die Decke im Innenraum mindestens zu 70 Prozent zu einem offenen Deckensystem wird. Dies war Voraussetzung für die Installation der Be- und Entlüftungsanlage oberhalb des Deckensystems. Mit der Metalldecke von Hunter Douglas Architectural konnten wir dies einfach erreichen, indem wir einige Metallstreifen aus der Decke entfernten." Das Erscheinungsbild einer Innendecke ist laut Soors ein wichtiger Bestandteil für die Raumatmosphäre, jedoch wird es zu Unrecht meist etwas vernachlässigt. "Gerade die Innendecke bietet Möglichkeiten zur subtilen Begrenzung eines Raumes und zur Integration der Haustechnik. Auch diese Komponente hat in den letzten Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung im Hinblick auf das Wohlbefinden in einem Raum gewonnen. Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen." Die linearen Multipanel 30BD-Decken entsprechen laut Soors allen vorgegebenen Kriterien. "Auf der Suche nach einer geeigneten Innendecke sollen möglichst viele Parameter gleichzeitig berücksichtigt werden: die Unterbringung der Technik, die Auswahl des Materials, der Sicherheitsfaktor, die Farbe der Decke und damit die ästhetische Komponente. Das Multipanel-30BD-Deckensystem erfüllt bei diesem Projekt all unsere Ansprüche auf die richtige Art und Weise."