Prien (ABZ). – Der Chiemsee Yachtclub in Prien konnte in diesem Frühjahr Richtfest für einen spektakulären Neubau feiern. Die neue moderne Wasserhalle, die im wahrsten Sinne des Wortes über dem Wasser schwebt, ist mit sechs Liegeplätzen und zehn Schlafkojen ausgestattet. Gleichzeitig wurden auch die Zufahrt und das Hafenbecken mit einer neuen Einfassung ausgestattet.

Über dem Hafenbecken wird im Yachthafen in Prien am Chiemsee eine neue Wasserhalle gebaut. 18 m lange Stahlrohre dienen als Auflager für die Stahlkonstruktion, auf der die neue Halle entsteht. Fotos: terra infrastructure

Hierfür baute die BGS Käsbauer Spezialtiefbau im Auftrag des Bauherrn Chiemsee-Yacht-Club e. V. insgesamt 740 m² Spundwandprofile der terra infrastructure GmbH als Doppel- und Einzelbohlen mit einer Länge von jeweils 10 m ein. Der Neubau ersetzt ein über 80 Jahre altes Holzgebäude und ist unter Einhaltung hoher Energiestandards nahezu energieautark und erfüllt den KfW-Effizienzhaus-Standard KfW 40 Plus. Ausgestattet mit einer Photovoltaikanlage, Wärmepumpen und einem Stromspeicher wird die Wasserhalle im Sommer energieeffizient gekühlt und im Winter geheizt.

"In der Planungsphase ist der Chiemsee Yachtclub mit dem Entwurf einer Verbaustatik und der Aufgabenstellung auf uns zugekommen, die Machbarkeit des Projektes zu prüfen und eine Kalkulation zu erstellen", sagt Mischa Käsbauer, Inhaber von BGS Käsbauer Spezialtiefbau. "Nach mehreren Gesprächen und Ortsterminen haben wir uns dann an der Ausführungsplanung beteiligt und ein tragfähiges Konzept sowie einen finalen Plan erarbeitet.

Nach Auftragserteilung hat sich das Spezialtiefbau-Unternehmen um die Abwicklung des Projektes gekümmert und mit der Ausführung der Arbeiten begonnen. Zuerst wurden 18 m lange Stahlrohre mit einem Durchmesser von 610 mm als Fundamente in den Seeboden gerammt. Sie dienen als Auflager für die Stahlkonstruktion, auf der die neue Halle in Holzständerbauweise errichtet wurde. Aufgrund der lagegleichen Errichtung des Neubaus und der Integration von Bootsliegeplätzen im Sockelgeschoss schafft die außergewöhnliche Architektur die Voraussetzungen dafür, dass das Grundstück zukünftig optimal genutzt werden kann. Darüber hinaus wurde die aus einer alten Betonmauer bestehende Ufersicherung in der Zufahrt und im Hafenbecken erneuert und mit Spundwandprofilen gesichert. Für die hierfür insgesamt benötigten 740 m² kamen tkL606-Profile der terra infrastructure zum Einsatz. "Es handelt sich um warmgewalzte U-Profile mit der Stahlgüte S355GP", erklärt Sabrina Groos, Vertriebsaußendienst, terra infrastructure GmbH.

Für die 740 m² Ufereinfassung kamen tkL606-Profile zum Einsatz. Es handelt sich um warmgewalzte U-Profile mit der Stahlgüte S355GP.

"Warmgewalzte Spundwandprofile sind aufgrund ihrer hohen Konstruktionssteifigkeit, ihren guten Rammeigenschaften und ihrem hohen Widerstandsmoment für den Einsatz im Wasser-, Verkehrswege- und Tiefbau sehr gut geeignet", so Groos weiter.

Entsprechend der mit der BGS Käsbauer Spezialtiefbau vereinbarten Lieferreihenfolge wurden die insgesamt 117 t U-Profile als Einzel- und Doppelbohle in einer Länge von 10 m just in time zur Einbaustelle geliefert und vor Ort mit einem Rammgerät mit Teleskopmäkler oder freireitend eingebracht. Bei einer Beckentiefe von etwa 2 m mussten die Stahlspundprofile rund 7 bis 8 m in den Untergrund gerammt werden. Aufgrund der Beschaffenheit des Bodens waren diese Arbeiten innerhalb einer Woche erledigt. "Da der Seeboden sehr umgänglich war, konnten wir am Tag bis zu 200 Quadratmeter der Profile einbringen", so Käsbauer.

Die aus dem Jahr 1938 stammende alte Wasserhalle wurde im Januar abgebrochen. Im Rahmen des Richtfestes zeigte sich der Bauherr mit dem bisherigen Verlauf des Projektes äußerst zufrieden. Das betrifft das reibungslose Ineinandergreifen der beteiligten Gewerke von der Planung bis zur Ausführung. Insbesondere hätten aber auch die seriöse fachliche Beratung der Spezialtiefbauer sowie die hervorragende Logistik zum Gelingen der spektakulären Baumaßnahme beigetragen. Die offizielle Einweihung der neuen Wasserhalle ist für August geplant.