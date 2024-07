Weißenhorn (ABZ). – Zusammen mit rund 600 Gästen wurde Ende Juni am Peri Stammsitz in Weißenhorn eine neue Anlage für Oberflächenbeschichtung in Betrieb genommen. Sie ist laut Unternehmensinformationen das Kernelement und Herzstück eines umfassenden Investitionspaketes, mit dem Peri in den vergangenen drei Jahren rund 60 Millionen Euro in die Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit des Schalungswerkes Weißenhorn, in neue Technologien und nachhaltige Produktion investiert hat.