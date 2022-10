Visakhapatnam/Indien (ABZ). - Die Yokohama Rubber Co. Ltd. gab den Produktionsstart in ihrem Werk im indischen Visakhapatnam bekannt.

Das neue Werk wurde laut Unternehmensspitze gebaut, um die Produktionskapazität von Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) zu erweitern. YOHT ist ein Unternehmen der Yokohama Rubber Group, das sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Off-Highway-Reifen (OHT) befasst, wie sie bei Geräten in Bau- und Industreibereichen, Berg- und Tagebau, Hafenumschlag sowie in der Land- und Forstwirtschaft zum Einsatz kommen.



Das neue Werk sollte die Produktion ursprünglich im ersten Quartal 2023 aufnehmen.

Durch die frühere Inbetriebnahme als geplant kann YOHT nun schneller auf die weltweit steigende Nachfrage nach OHT-Reifen reagieren, so die Konzernleitung.

In seiner Begrüßungsrede bei der Eröffnungsfeier sagte Nitin Mantri, Vorstandsmitglied und Geschäftsführer von Yokohama Rubber und Leiter der OHT-Division des Konzerns: "Wir freuen uns sehr über diese hochmoderne Anlage, die einen neuen Maßstab für Qualität und Produktivität im OHT-Segment setzen wird. Mit unserer erhöhten Kapazität werden wir unsere Vorlaufzeiten verkürzen, um unseren weltweiten Kundenstamm besser bedienen zu können."

Der Absatz von YOHT sei schneller gewachsen als der OHT-Markt insgesamt. Um die Nachfrage nach seinen Produkten zu befriedigen, habe Yokohama Rubber im dritten Quartal 2020 mit dem Bau des Werks in Visakhapatnam begonnen, um die Produktionskapazität des Werks in Dahej um das 1,6-fache zu erweitern. In der ersten Ausbauphase werde das Werk Visakhapatnam eine Tageskapazität von 69 Tonnen (Gummigewicht) aufweisen, die in der zweiten Phase, die für das erste Quartal 2024 vorgesehen ist, auf 132 Tonnen erhöht werde. Ein weiterer Ausbau der Fertigungskapazität ist angedacht, so der Hersteller.