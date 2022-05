Jüngstes Gerät ist der im Februar 2022 ausgelieferte Kurzheckbagger des Typs HX145ALCR aus der neuesten Maschinenserie. Fahrer Tim Bussmann hat an der Ausstattung des Baggers mit Planierschild, Verstellausleger und Tibatek-Schnellwechsler mitgewirkt. Foto: Hyundai

Tessenderlo/Bad Bentheim (ABZ). – Seit 1999 leitet Christoph Hehmann das 1984 gegründete Unternehmen mit den Schwerpunkten, Tiefbau, Abbruch, Holz- und Bauschutt-Recycling/Entsorgung Transporte und Muldendienst. Rund 30 schwere Baumaschinen und 14 Lkw befinden sich im Fuhrpark. Die Beziehung zum Hyundai-Vertragshändler Hyundai Baumaschinen Nord begann 2008 und dauert bis heute an.

Mehr als 20 Maschinen hat Verkaufsberater Reinhard Reeker schon an den Betreiber geliefert. Jüngstes Gerät ist der im Februar 2022 ausgelieferte Kurzheckbagger des Typs HX145ALCR aus der neusten Maschinenserie. Fahrer Tim Bussmann hat an der Ausstattung des Baggers mit Planierschild, Verstellausleger und Tibatek-Schnellwechsler mitgewirkt. Erster Einsatz ist der Aus- und Einbau von 3000 m³ Baumaterial für den Erweiterungsbau einer Klinik in Bad Iburg.

"Für uns sind solide Maschinen mit hoher Verfügbarkeit, guter Leistung und mit fahrerfreundlicher Ergonomie wichtig" betont Christoph Hehmann. "besonders dem Händler kommt eine große Bedeutung zu. Mit HBN sind wir sehr eng verbunden und wir haben zu Vertrieb in Person Reinhard Reeker, zur Geschäftsleitung und den für uns zuständigen Monteuren einen sehr guten Draht." Hyundai Baumaschinen Nord führt die Service- und Reparaturarbeiten durch. Aufgrund der guten Ersatzteilversorgung durch das europäische Headquarter von Hyundai Heavy Industries im belgischen Tessenderlo sind die benötigen Parts im Nachtsprung bei Hehmann und werden am Folgetag vom HBN-Monteur eingebaut.

Hehmann arbeitet laut eigener Aussage mit Vollauslastung. Das treffe auf sämtliche Unternehmensbereiche zu. "Alleine im Holzrecycling verarbeiten wir jährlich etwa 20 000 Tonnen Material", erläutert der Fachmann. "Unsere Hyundai-Geräte werden im Abbruch, Erdbau, in unserer Bodendeponie und in der Sandgrube angewendet, ebenso in dem Bereich der Schadstoffsanierung." Rund 20 Baumaßnahmen koordiniert Hehmann mit seinem Team parallel. Der aktive Hyundai-Fuhrpark umfasst neben dem neuen Modell der Bezeichnung HX145ALCR, Bagger der Typen HX235, HX220, HX260, HX300 sowie mehrere Mini- beziehungsweise Midibagger und Radlader aus der HL- sowie HLA-Serie mit Schaufelvolumen von bis zu 3,5 m³.

Tim Bussmann bedient seit 24 Jahren Bagger und ist seit vier Jahren im Hehmann-Team dabei. "Mich begeistert die Leistung, die Ruhe am Arbeitsplatz und die sehr feinfühlige Hydraulik. Da wir immer öfter in Städten arbeiten, ist ein Bagger mit deutlich reduziertem Heckschwenkradius das perfekte Arbeitsgerät. Auch der Dieselverbrauch stimmt. "Ich habe acht Stunden Schotter eingebaut und dabei nur 30 Liter verbraucht – für einen Bagger in dieser Klasse und noch im Einfahrmodus ein hervorragender Wert", erläutert Bussmann.