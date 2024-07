Im Rahmen des von Bentley Systems angekündigten Plans für den Wechsel des CEO übernimmt Nicholas Cumins das Amt des CEO. Cumins tritt die Nachfolge von Greg Bentley an, dem ältesten der fünf Brüder, die Bentley Systems gegründet haben.

Greg Bentley wird künftig als Executive Chair des Firmenvorstands agieren. Cumins ist der erste CEO in der 40-jährigen Geschichte des Unternehmens, der kein Mitglied der Bentley-Familie ist. Bis zu seiner Beförderung zum CEO war Cumins seit Januar 2022 als COO von Bentley Systems tätig. Er kam im September 2020 als Chief Product Officer zu Bentley Systems. Zuvor war in verschiedenen leitenden Positionen bei SAP tätig, unter anderem im Produktmanagement und als General Manager von SAP Marketing Cloud. Er arbeitete ebenfalls als Chief Product Officer bei Scytl, einer Plattform für elektronische Wahlsysteme und -technologien, sowie als Senior Vice President of Product bei Lösungsanbieter OpenX.