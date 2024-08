Die neue Geschäftsführung bei der Odenwälder Baumaschinen GmbH besteht aus Heinrich (v. l.) und Laura Odenwälder sowie Andreas Hook. Foto: Hydrema

Mit mehr als 150 Mitarbeitenden an fünf verschiedenen Standorten deutschlandweit vertreibt und vermietet das familiengeführte Unternehmen Odenwälder Baumaschinen GmbH seit mehr als 75 Jahren Baumaschinen und Baugeräte, Krane, Container, Flurförderzeuge und Werkzeuge führender Qualitätsmarken. Dabei besteht das Maschinenprogramm aus den Herstellern JCB, Eurocomach und Hydrema, bei denen das Unternehmen jeweils die Händlervertretung innehat. Das Produktportfolio umfasst ebenso einen Kundendienst mit exzellentem Werkstatt-Service sowie Schulungen und Unterweisungen rund um den Bau.

Zum diesjährigen Firmenjubiläum setzt das Unternehmen auf eine vielversprechende Zukunft mit der Bekanntgabe von zwei neuen Schlüsselpositionen in der Geschäftsführung. So wird das Familienunternehmen von Laura Odenwälder und Andreas Hook in der vierten Generation in die Zukunft geführt. Damit ergibt sich ein wichtiger Schritt in der strategischen Weiterentwicklung der Odenwälder Gruppe. Andreas Hook, der bereits seine Ausbildung im Unternehmen absolvierte, bringt mit vielen Jahren als Prokurist und Vertriebsleiter eine umfassende Fachexpertise mit.

Noch bevor Laura Odenwälder im Jahr 2021 für das Thema Unternehmensentwicklung in das Familienunternehmen einstieg, sammelte sie umfassende Erfahrungen bei namhaften internationalen Firmen und mehreren Auslandsaufenthalten. "Wir haben uns auch einen Unternehmensberater mit ins Boot geholt, der uns bei diesem Prozess, welcher durchaus emotionsbehaftet ist, begleitet und neutral darauf schaut; das ist sehr hilfreich", erklärt die zukünftige Geschäftsführerin.

In der Unternehmensvision der beiden neuen Mit-Geschäftsführer sind Schwerpunktthemen wie Nachhaltigkeit, Qualität und innovatives Handeln fest verankert, die durch das Unternehmensleitbild tagtäglich gelebt werden. Als langjähriger Ausbildungsbetrieb ist der Odenwälder Gruppe besonders die Nachwuchsförderung eine Herzensangelegenheit, der sich Laura Odenwälder mit großer Freude annimmt. In ihrer neuen Rolle als Geschäftsführerin fokussiert sie sich auf die Bereiche Finanzen, Personal und Marketing sowie die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des Familienunternehmens. Währenddessen übernimmt Andreas Hook mit profundem Fachwissen den Vertrieb und das operative Geschäft.