Oliver Kluge übernimmt die Geschäftsbereiche Marketing und Vertrieb bei Windmöller. Ab sofort zeichnet Oliver Kluge als CSO/CMO verantwortlich für Marketing und Vertrieb des ostwestfälischen Bodenbelagsherstellers Windmöller. Matthias Windmöller wird sich als geschäftsführender CEO auf die strategische Ausrichtung des Familienunternehmens fokussieren. Oliver Kluge verfügt über eine mehr als 30-jährige Vita in der Bodenbelagsbranche unter der Flagge von Amtico. In seiner Funktion als geschäftsführender Director Sales und Marketing war er Mitglied des Vorstands der Amtico International GmbH und verantwortete bis Ende 2021 die Vertriebs- und Marketingaktivitäten in 26 Märkten. Der Branchenkenner wird mit seinem fundierten Know-how gemeinsam mit dem bewährten Windmöller-Team den Ausbau des Markengeschäftes in Handel und Objekt sowie des internationalen OEM Vertriebs vorantreiben. Matthias Windmöller, der in seiner operativen Funktion als CEO bislang für Marketing und Vertrieb verantwortlich zeichnete, wird sich zukünftig auf die strategische Unternehmensausrichtung, den Aufbau neuer Geschäftsfelder sowie das Product Management konzentrieren.

