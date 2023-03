"Für Porr war 2022 ein sehr positives Jahr", sagt CEO Karl-Heinz Strauss. "Wir haben uns in allen wesentlichen Bereichen verbessern können – und das in einem stark durchwachsenen, wirtschaftlichen Umfeld mit steigenden Inflationszahlen." Als Bauunternehmen mit großer Stärke in der Infrastruktur profitiere Porr von einer anhaltend hohen Nachfrage in diesem Bereich.



Im Geschäftsjahr 2022 konnte das Unternehmen seine Produktionsleistung auf 6226 Millionen Euro mit einem Zuwachs von 8,7 Prozent erhöhen. Der Umsatz wuchs um 11,9 Prozent auf rund 5786 Millionen Euro.

Dazu trugen auch Projekte im österreichischen Bahnbau bei – unter anderem im Bereich Feste Fahrbahn sowie Großprojekte in Rumänien. Mit einem Anteil von 45,8 Prozent blieb Österreich der wichtigste Markt, gefolgt von Deutschland und Polen.

Auch die Profitabilität zeigte eine Erfolgsbilanz. Mit einer EBT-Marge von 1,8 Prozent lag das Ergebnis 2022 um 28,9 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Auftragsbestand erreichte mit 8204 Millionen Euro einen neuerlichen Höchststand und das in allen Bereichen mit einem Zuwachs von 5,7 Prozent. Der Auftragspolster liegt damit einmal mehr weit über dem Wert einer Jahresleistung. Der Auftragseingang erhöhte sich um weitere 3,8 Prozent und erreichte 6659 Millionen Euro. Unter den wesentlichen Neuaufträgen finden sich 2022 gleich mehrere Projekte im Industriebau. Der größte ist der Rück- und Neubau eines Teils des BMW-Werks in München. Ebenfalls hinzu kamen zwei neue Datenzentren in Berlin und Jawczyce/Polen sowie die neue Firmenzentrale des Stromnetzbetreibers PSE, ebenfalls in Polen.

Auf Basis der aktuellen Rahmenbedingungen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 eine Produktionsleistung, zumindest auf dem Niveau des Vorjahres und eine weitere Steigerung des Ergebnisses.

Die Einschätzung des weiteren Geschäftsverlaufs orientiert sich an den aktuellen Zielen in den einzelnen Bereichen sowie an den Chancen und Risiken, die sich in den jeweiligen Märkten ergeben. Porr veröffentlicht die finalen Zahlen sowie einen erstmalig kombinierten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht am 30. März 2023.