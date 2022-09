Jérémy Blein, Miteigentümer von MS42 (v. l.), François de Potter, Genie Territory Sales Manager für den Nordosten und Südosten Frankreichs. Foto: Genie

Chartres/Frankreich (ABZ). – Das in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes beheimatete Unternehmen MS42 ist kürzlich zum autorisierten Genie Händler ernannt worden. MS 42 vertreibt Genie GS-Scheren-, Genie Z-Gelenkteleskop- und Genie S-Teleskoparbeitsbühnen in seiner Region.

"Als mittelständisches Unternehmen wollen wir bei MS42 besonders schnell und umfassend für den Bedarf unserer Kunden da sein", so Miteigentümer Jérémy Blein. Er fügt hinzu: "Unsere Mitarbeitenden haben ihr Ohr immer am Kunden, damit sie schnell auf deren individuelle Erwartungen und Bedürfnisse eingehen können. Denn nur wenn wir das Vertrauen unserer Kunden gewinnen, können wir den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens sichern."

MS42 bedient hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen aus den Branchen Industrie, Bau und Materialumschlag.

Dazu kommen öffentliche Auftraggeber wie Stadtverwaltungen sowie unabhängige Vermietunternehmen, eigenständige Supermärkte und Kommunalbehörden.

Wie Jérémy Blein erklärt, fragen die Kunden zunehmend emissionsfreie, energieeffiziente Geräte mit längeren Gewährleistungsfristen nach.

"Wir sind sehr daran interessiert, exklusive Vertriebsverträge mit Premiummarken abzuschließen. Dies ist eine sehr bewusste Entscheidung, mit der wir eine Verpflichtung in Bezug auf die Qualität unserer Arbeit hinsichtlich Kundendienst, Kundenorientierung, kontinuierlicher Weiterbildung und Arbeitsschutz eingehen. Sie betrifft aber auch die Qualität einer stabilen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Hersteller. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Qualität der Genie-Produktpalette und das umfassende und gut strukturierte Angebot unseren Ansprüchen sehr gut gerecht werden."

MS42 wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Der auf den Vertrieb und die Reparatur von Materialumschlag-, Bau- und Industriemaschinen spezialisierte Anbieter betreut Kunden in fünf Regionen und beschäftigt sieben Mitarbeitende. Mit einer Vertriebsniederlassung in Andrézieux, einem Servicezentrum in La Roche-Blanche und der Unterstützung anderer autorisierter Vertretungen kann das Unternehmen die Nachfrage nach eigenen Angaben innerhalb seines Vertriebsgebiets gut abdecken, selbst in weiter entfernten Departments und Präfekturen wie Aurillac oder Allier.)