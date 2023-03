Abbruch- und Erdarbeiten sowie Transportdienstleistungen runden das Angebotsspektrum ab. Ihr Slogan: "Qualität, damals wie heute! Das ist Hofmair in Untermarchenbach bei Freising." Um im Abbruchsektor bei kleineren und mittleren Abbruchobjekten technisch erstklassig aufgestellt zu sein, entschied sich der Inhaber Manuel Hofmair für einen Komatsu Hydraulikbagger PC 228USLC-11 aus dem Hause Kuhn. Der Kurzheck Bagger erfüllt die Anforderungen von Hofmair voll.

Aber nicht nur hinsichtlich der Effizienz und des Kraftstoffverbrauches. Er erfüllt die Emissionsvorschriften gemäß EU Stufe V und bietet Wendigkeit und Vielseitigkeit gepaart mit höchstem Fahrerkomfort. Die rundum abgerundete Oberwagenstruktur des PC 228USLC-11 ermöglicht mit seinem geringen Heckschwenkradius Einsätze auf engstem Raum. Außerdem bietet er optimalen Stand durch das zusätzliche Schild und Verstellausleger. Das hohe Einsatzgewicht trotz der kompakten Bauweise waren neben einem guten Preis-Leistungsverhältnis ausschlaggebend für die Kaufentscheidung des Unternehmers.

Neben 6 % geringerem Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt der Kompaktbagger außerdem über das neuste Kamerasystem KomVision. Dies sind mehrere, an der Maschine installierte hochwertige und vernetzte Kameras, die in Echtzeit ein Bild der direkten Umgebung aus der Vogelperspektive auf das Breitbild-Monitorsystem übertragen. Vor jeder Bewegung kann der Fahrer so schnell und einfach die Umgebung der Maschine überprüfen und minimiert das Risiko für Personen im Arbeitsbereich. Die Neutralstellungserkennung für die Joysticks für Laufwerk und Arbeitsausrüstung – so wie auch die Kontrollanzeige des Sicherheitsgurts, der akustische Fahralarm als auch die hochverschleißfesten Trittflächen mit rutschfester Oberfläche sorgen für höchste Sicherheit.

Was vor über 45 Jahren mit Anton Hofmair als kleiner Baggerbetrieb begann, entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einem etablierten Familienbetrieb. Inzwischen in dritter Generation steht der Name Hofmair für ein umfassendes und ineinandergreifendes Paket an Leistungen rund um das Kies- und Transportbetonwerk, welches weit über den Landkreis Freising hinaus für seine Qualität und Kundenzufriedenheit bekannt ist.

Seit 2014 wird das Kies- & Betonunternehmen von Manuel Hofmair geführt. Das Familienunternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter. Das Kernteam wird durch Aushilfskräfte und Subunternehmer unterstützt. Der neue Kurzheck Bagger arbeitet bei Hofmair überwiegend im Abbruch wird aber auch in den anderen Bereichen eingesetzt, wenn er gebraucht wird. "Durch seine kompakte Bauweise ist er ideal für kleinere bis mittlere Abbruchobjekte, wie zum Beispiel Einfamilienhäuser oder Garagen aber auch im Erdbau kann er gut eingesetzt werden", erklärt Manuel Hofmair.