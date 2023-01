Ralf Lüddemann und Thomas Nyhsen übernehmen ab sofort Posten im Vorstand der Strabag-Gruppe. Lüddemann tritt die Nachfolge von Marcus Kaller an, der nach fast zehn Jahren in Köln für den Konzern in seine Heimat Österreich wechselt. Zudem wird Thomas Nyhsen Nachfolger von Jörg Rösler, der zum Jahreswechsel in den Vorstand der Strabag SE, Wien, einzog. Ralf Lüddemann verfügt über langjähriges Expertenwissen und weitreichende Managementerfahrung in der Baubranche und kann zudem auf eine knapp 20-jährige Laufbahn im Strabag-Konzern blicken. Zuletzt war er Geschäftsführer bei der LoXite GmbH, einem Unternehmen der Building Partners Group. Thomas Nyhsen besitzt ebenfalls eine umfassende Expertise im Verkehrswegebau, die sich aus dreieinhalb Jahrzehnten Branchenerfahrung und Führungspraxis in unterschiedlichen Funktionen speist. Er ist seit 1996 bei der Strabag AG.

