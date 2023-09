Die Rigolenfüllkörper Rigofill inspect von Fränkische lassen sich flexibel nutzen – zur Versickerung, Rückhaltung oder Speicherung von Regenwasser in Verbindung mit einem Spezialvlies. Abb.: Fränkische

Plötzlich auftretende Starkregenereignisse und immer längere Dürreperioden, gefolgt von Überflutungen: Besonders Städte leiden stark unter den Folgen des Klimawandels. Dicht bebaute Stadtviertel erhitzen sich, und die Wärme wird durch die versiegelten Flächen gespeichert. So entstehen urbane Hitzeinseln und Hitzestress, die für Menschen und Tiere gesundheitliche Risiken bergen. Treffen die feuchten Luftmassen auf kältere Luftschichten über der Stadt, kann es zu heftigen Niederschlagsereignissen direkt über dem Stadtgebiet kommen.

Häufig können Kanäle diese großen Regenwassermengen nicht komplett aufnehmen, sodass Straßen, Parkplätze und Häuser überflutet werden. Um Städte vor Extremwetter zu schützen und eine ausgeglichene Regenwasserbilanz herzustellen, sollten ausreichend Flächen für die Verdunstung und Versickerung von Niederschlägen vorhanden sein. Wiesen, Bäume und Parks, aber auch begrünte Fassaden, Gründächer und Retentionsdächer unterstützen dabei mit ihrer hohen Regenrückhalte- und Verdunstungskapazität. "Ein wichtiger Baustein, um Ballungsräume vor Hitzestress und Überflutungen zu bewahren, ist unser Rigolenfüllkörper Rigofill inspect. Der bewährte Block ist seit Jahren das Grundelement für unterirdische Wasserspeicher in der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung – für die klimagerechte Stadtplanung eine ideale Lösung", erläutert Michael Fries, Leiter Vertrieb Inland Drainage Systeme bei Fränkische.



Rigofill inspect zeichnet sich nach Unternehmensangaben durch enorme Kapazität aus: Der kompakte Speicherblock fängt 95 % seines Volumens an Wasser auf. Der Vollblock mit einem Höhenraster von 660 mm hat eine Speicherkapazität von 401 l, der Halbblock nimmt 212 l Wasser auf. Mit seiner Höhe von 350 mm kommt der Halbblock vor allem in flachen Baukonstruktionen zum Einsatz, etwa bei hohen Grundwasserständen oder geringer Durchlässigkeit des Bodens. "Unsere unterirdischen Rigolenanlagen sind dreimal so speicherfähig wie eine traditionelle Kiesrigole. Zudem benötigen sie wesentlich weniger Erdaushub und Platz, der in Großstädten in der Regel ohnehin knapp ist", sagt Stefan Weiß, Produktmanager im Geschäftsbereich Drainage Systeme bei Fränkische.

Die grünen Speicherblöcke werden platzsparend unter der Erde verbaut und bilden so den Speicherraum der Rigole. Rigofill inspect ist in drei Raumrichtungen anbaubar und lässt sich zu beliebig großen, ein- und mehrlagigen Anlagen kombinieren. Flexibel in der Geometrie, passt sich das modulare System an die örtlichen Gegebenheiten an.

Der Kunststoff-Rigolenfüllkörper ist ein montagefreundliches Leichtgewicht: Die handlichen Maße und das geringe Gewicht der Blöcke erleichtern den Transport sowie das Handling auf der Baustelle und stellen einen schnellen Einbau sicher. Die Blöcke können direkt unter Verkehrsflächen, etwa Parkplätzen, verbaut werden – ein platzsparender Vorteil vor allem in Großstädten. Um diese Verkehrslasten oder auch hohe Erdlasten sicher tragen zu können, muss der unterirdische Speicher statisch sehr belastbar sein: Rigofill inspect ist besonders stabil und verkehrsbelastbar bis SLW 60/HGV 60.

Rigofill inspect ist ein vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zertifiziertes Bauprodukt. Es trägt die Kombizulassung (Allgemein bauaufsichtliche Zulassung mit allgemeiner Bauartgenehmigung) für die Anwendungsbereiche A138, A117, DIN 1989-100 und DIN 14230. Das sichert unter anderem, nach Stand der Technik geprüft und nachgewiesen, ein Langzeittragverhalten der Rigolenfüllkörper für eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahren.

Für eine einfache Wartung und Inspektion sind die Füllkörperrigolen kamerabefahrbar – auch wenn die Kunststoffbehälter gefüllt sind. Über die transparente Konstruktion des Inspektionstunnels lässt sich der Innenraum vollständig einsehen. So können mittels TV-Inspektion die statisch relevanten Tragelemente, der Zustand der Vliesumhüllung, die seitlichen Anschlusspunkte und der Boden kontrolliert werden.

Den einfachen Zugang für Inspektions- und Spültechnik zur unterirdischen Anlage schafft der QuadroControl Systemschacht. Je nach der Lagenzahl der geplanten Rigofill inspect-Anlage variiert die Anzahl der notwendigen Schachtgrundkörper, wobei der quaderförmige Kontrollschacht aus Schachtgrundkörper plus Konus besteht. Der multifunktionale Schacht, der Bestandteil der DIBt-Zulassung ist, lässt sich an jeder beliebigen Stelle in das Blockraster integrieren.

Umfangreiches Zubehör macht Rigofill inspect nach Unternehmensangaben zu einem anwenderfreundlichen Komplettsystem für das Regenwassermanagement. Stirnwandgitter schließen die äußeren Seiten des Inspektionstunnels ab, wenn kein QuadroControl Schacht angeschlossen wird. Stirnwandgitter und -adapter realisieren direkte Rohranschlüsse an stirnseitige Blöcke und werden einfach aufgeklickt. Blockverbinder übernehmen die Lagesicherung der Kunststoffbehälter während der Montage, indem sie benachbarte Blöcke miteinander arretieren.