Durch seine Konstruktion ist der VarioLöffel deutlich schneller als andere, wenn es darum geht, Gräben anzulegen oder zu reinigen, verspricht der Hersteller. Foto: Holp

Ebenso wird – auch aufgrund des Fachkräftemangels – mit verschiedenen Subunternehmern zusammengearbeitet. Beim Holzeinschlag sind schwere Maschinen im Einsatz, dabei bleibt es nicht aus, dass nach der Holzernte Waldwege stark in Mitleidenschaft gezogen und Gräben verschüttet sind. So kamen auch die Kunden des Forstbetriebs Holoch auf diesen zu, da sie jemanden suchten, der sich nach der Holzernte auch um die Instandhaltung der Wege kümmerte.

Um die Waldinfrastruktur nach dem Holzeinschlag wieder in den Urzustand versetzen zu können, schaffte sich das Unternehmen 2021 einen Mobilbagger Terex TW85 an, der den bereits vorhandenen Kettenbagger beim Wegebau unterstützen sollte. Danach wurde nach den passenden Anbauwerkzeugen Ausschau gehalten. Über ehemalige Kollegen kam Christian Holoch schließlich zur Holp GmbH und investierte Anfang 2022 in einen RotoTop und einen VarioLöffel: "Uns war wichtig, dass es sich dabei um deutsche Qualitätsprodukte mit kurzen Wegen zum Ansprechpartner handelt, darum haben wir uns hierfür entschieden." Der Drehantrieb RotoTop verschafft den Anbaugeräten Endlosdrehbarkeit und damit größte Flexibilität. Der VarioLöffel ist der universellste Löffel auf dem Markt, mit seiner rechteckigen Öffnung zieht er ganz leicht Böschungen ab, mit der runden Sohle spart er Material bei der Grabenreinigung und beim Ausheben von Drainage-Graben und erleichtert die Verdichtung des V-Grabens deutlich.

Den viel größeren Vorteil der Wirtschaftlichkeit dieser Kombination von Drehantrieb und Speziallöffel von Holp erlebte das Unternehmen kurz darauf: Nun gingen alle Arbeiten, bei denen der Mobilbagger mit diesen Anbaugeräten genutzt wurden, viel schneller. Xaver Holoch erzählt: "Plötzlich waren wir bei den Unterhaltungsarbeiten etwa gute 30 Prozent schneller als beim Einsatz mit der traditionellen Grabenräumwanne. Mittlerweile sind wir häufiger bei Städten und Kommunen auch mit diesen Arbeiten beauftragt, diese haben mitbekommen, dass es schneller geht und weniger kostet, wenn wir das auf diese Weise machen." Auch viele private Kunden nutzen nun dieses Angebot, sodass der Mobilbagger zu 90 % ausgelastet ist. Bei der Instandhaltung zieht der Kettenbagger die Wege komplett neu ab, der Radbagger arbeitet neues Material ein und baggert die Gräben aus.