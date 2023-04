Mit dem RotoTop kann der Stahlträger aufgenommen und in mehreren Metern Höhe an der exakt richtigen Stelle platziert werden, wie Bauunternehmer Marc Lamprecht berichtet. Foto: Holp

Der gelernte Straßenbaumeister fährt laut eigener Aussage Bagger, seitdem er 16 Jahre alt war, arbeitet seit 18 Jahren als selbständiger Unternehmer, beschäftigt zwei Mitarbeiter und hatte von jeher das Ziel, die Arbeit für seine Kunden mit optimal ausgestatteten Maschinen so effektiv wie möglich auszuführen.

Zu seinem Maschinenpark gehören neben Lkw und Straßenbaumaschinen auch drei CAT-Bagger mit 10, 14 und 17 t Einsatzgewicht, alle sind mit einem Drehantrieb RotoTop von Holp ausgestattet. "Vor circa sieben Jahren habe ich recherchiert, wie man effektiver werden kann und bin auf die RotoTop gestoßen. Dann habe ich unsere Zeppelin-Niederlassung in Köln, von der wir betreut werden, darauf angesprochen. Sie haben Holp seither im Programm", erklärt Lamprecht. Beim neuesten 14-Tonner habe er kurz überlegt, ob denn ein Tiltrotator sinnvoll wäre, dann aber nochmals beide Geräte verglichen und festgestellt, dass der RotoTop in allen wichtigen Bereichen die beste Wahl sei: Wenig Gewicht und Aufbau, aber volle Leistung vorne am Anbaugerät. Lamprecht erklärt: "Der Tiltrotator macht in meinen Augen nur dann Sinn, wenn es nicht so unbedingt auf Leistung ankommt, wie im Kanalbau oder bei ganz einfachen, dauerhaften Grabarbeiten."

Lamprecht, der selbst gut 1000 Betriebsstunden im Jahr auf seinen Baggern arbeitet, achtet sehr genau darauf, dass seine Maschinen gut ausgestattet sind, immer funktionieren und auch gepflegt aussehen. "Was bei uns stets einwandfrei funktioniert hat, das sind die RotoTop. Wir hatten noch keinen Ausfall. Ganz gleich, wie lange und hart die Einsätze im Abbruch auch waren, wir haben alles erledigt, wir hatten immer genügend Leistung, Bewegungsfreiheit und Flexibilität. Bildlich gesprochen nutze ich den Baggerstil wie meinen Arm und den RotoTop mit dem Anbaugerät setze ich wie mein Handgelenk ein."

Der RotoTop erreiche hohe Wirtschaftlichkeit, weil alle Abläufe auf der Baustelle insgesamt schneller und effizienter werden, seiner Erfahrung nach spart er etwa 40 % der Zeit im Vergleich zur Arbeit ohne RotoTop ein und erhält zudem große Flexibilität durch die Endlosrotation. Der RotoTop mache den Bagger zu einer Art Schweizer Taschenmesser und sei rein intuitiv zu bedienen.

Marc Lamprecht skizziert einige Möglichkeiten, die der RotoTop bietet: In Kombination mit dem RotoTop und verschiedenen Löffeln oder anderer Anbauwerkzeuge seien alle denkbaren Arbeiten zu verrichten, durch die Drehungen von 90°, 180° oder jedem anderen gewünschten Winkel könne ein Arbeiter Material wegschieben, herziehen oder in Ecken oder unterhalb von Hecken und Vorsprüngen Material ausräumen. Ein Tieflöffel am RotoTop kann Lamprecht zufolge wie ein sehr großer Spaten eingesetzt werden. Mit der Drehung und etwas Erfahrung seien Bewegungen möglich, die Handarbeit vollständig ersetzen können.

Beim Verfüllen nimmt Lamprecht die Erde seitlich vom Graben auf und platziert das Material Schritt für Schritt, drückt es an, zieht mit dem Löffel plan und hat die Fläche dann sofort sauber, ohne hier mehrfach ansetzen zu müssen, wie er berichtet. Bei allen diesen Arbeitsschritten ist der Löffel ständig in Drehbewegung, so wie auch ein Handgelenk beim Arbeiten immer in Bewegung sei. Bei Abbrucharbeiten mit Stemmhammer, Pulverisierer und Greifer könne man dank Endlosdrehung viel filigraner arbeiten, man nimmt beispielsweise Eisen weg, sortiert schnell kleinere Brocken heraus und muss nicht nur alles gewaltsam mit dem Hammer kleinklopfen.

In einem neuen Kletterpark hilft Lamprecht beim Bau edler, zweigeschossiger Baumhäuser mit toller Ausstattung. Hier konnte der Bagger neben den Erd- und Verfüll-Arbeiten schon einige Sonderaufgaben erledigen, betont der Unternehmer: In Kombination mit einer Palettengabel zeigt sich der mit RotoTop ausgestattete Cat auch als hochleistungsfähiger Gabelstapler: Er hebt nicht nur Paletten auf der Waldbaustelle dorthin, wo sie gebraucht werden, sondern setzt gar ganze Stahlträger an Ort und Stelle in einigen Metern Höhe zwischen den Bäumen ein.