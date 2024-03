Nach den Wünschen der Bauherrenfamilie entstand in Albbruck in ressourceneffizienter Holzrahmenbauweise ein modernes, mit regionalen Holzfasern gedämmtes Einfamilienhaus im Bauhausstil. Foto: Gutex/Martin Granacher

Hierfür machte sich nicht zuletzt die Nähe zum Schwarzwald und die jahrzehntelange Erfahrung des dort beheimateten Unternehmens Holzbau Bruno Kaiser bezahlt. Ebenfalls aus der Region stammt Gutex, dessen ökologische Holzfaserdämmung den nachhaltigen Anspruch nach eigenen Angaben rundum vervollständigt.

In der Gemeinde Albbruck im Süden Baden-Württembergs direkt an der Grenze zur Schweiz entstand in einem Neubaugebiet ein Wohnhaus für die Familie Behringer. Die Planung und Ausführung übernahm das Schwarzwälder Unternehmen Holzbau Bruno Kaiser, die Gestaltung erfolgte dabei ganz nach Wünschen der Bauherrenfamilie selbst. Zu den Vorgaben gehörte etwa ein modernes, an den Bauhausstil angelehntes Erscheinungsbild mit Flachdach und Attikaabschluss sowie ein offener, großzügiger und barrierefreier Übergang zwischen Wohnraum und Terrasse.

Das 670 m² große Grundstück in leichter Hanglage am Ortsrand von Albbruck besetzt der kubische Baukörper auf einer Grundfläche von 100 m². Zwei oberirdische Geschosse sowie eine Teilunterkellerung bieten dabei Platz für insgesamt sieben Zimmer und 200 m² Wohnfläche. Während im lichtdurchfluteten Erdgeschoss Küche und Essbereich offen in das Wohnzimmer übergehen, erlaubt das kleine unterteilte Obergeschoss ausreichend Privatsphäre und Rückzugsraum für die Eltern und deren drei Kinder.

An oberster Stelle stand der Wunsch nach einem gesunden und angenehmen Raumklima, das durch Verwendung natürlicher Baumaterialien erzielt werden konnte. So wurde das komplette Gebäude oberhalb des massiv ausgeführten Sockels beziehungsweise der Bodenplatte in ressourceneffizienter Holzrahmenbauweise errichtet.

Die Außenwände wurden mit dem ökologischen Wärmedämmverbundsystem Thermowall WDVS gedämmt, das diffusionsoffen sowie recycelbar ist. Foto: Gutex/Martin Granacher

Den Bauherren war dabei das regional verortete Unternehmen Holzbau Bruno Kaiser vor allem aufgrund der hohen Qualitätsstandards ein Begriff. Für den Holzbauer wiederum gehören Dämmlösungen aus Holzfasern mittlerweile zum Standard, da das Unternehmen ganzheitlich auf ökologische Baustoffe setzt.

Im Albbrucker Einfamilienhaus erhielten die Holzrahmen mit dem Produkt GUTEX Thermofibre eine Holzfaser-Einblasdämmung. Das formflexible Dämmmaterial bietet einen guten Hitze- und Kälteschutz bei gleichzeitig feuchteregulierenden Eigenschaften. Die Außenwände sind zusätzlich mit dem ökologischen Wärmedämmverbundsystem Thermowall WDVS beplankt. Die dazugehörigen putzbeschichtbaren Dämmplatten eignen sich für die Holz- und Massivbauweise gleichermaßen und werden ohne Hinterlüftung im Nut-Feder-System auf den Holzrahmen montiert. Sie bringen aufgrund des natürlichen Materials Holzfaser die gleichen Eigenschaften aller Gutex-Produkte mit wie etwa Diffusionsoffenheit, hohen Schallschutz, Recyclingfähigkeit und guter Wärmespeicherkapazitäten, erklärt der Hersteller.

Das nach KfW-Effizienzhaus 55 ausgeführte Gebäude wurde abschließend rundum in einem sehr hellen Braunton verputzt. Mit der minimalistischen Lochfassade, den dunklen Fensterprofilen und einem langen Band aus bodentiefen Fenstern und Schiebetüren als Übergang zur Terrasse bildet das neue Zuhause der Familie Behringer einen außergewöhnlichen Blickfang innerhalb der neuen Wohnsiedlung von Albbruck.