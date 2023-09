Der neue vollelektrische SANY SY19E – ab sofort im Handel verfügbar. Foto: Sany

Bedburg (ABZ). – Für Sany stellt jede Messe die wichtige Gelegenheit dar, mit Maschinenbesitzern und potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen und Feedback zu Erfahrungen mit den Maschinen und Praxisanforderungen zu erhalten. Dieser Austausch ist für das Unternehmen sehr wichtig, um Kundenanforderungen besser zu verstehen und dafür praxisorientierte Lösungen in Neu- und Weiterentwicklungen integrieren zu können.

Die europäische Tochter Sany Europe des weltweit tätigen Unternehmens fokussiert sich aktuell stark auf Baumaschinen und hat ihr Portfolio vergrößert: Neben den bereits gut im Markt etablierten Baggern gibt es nun auch große Radlader und Straßenbaumaschinen im Sortiment. Daher werden auf dem Messestand nicht nur zahlreiche Bagger mit Einsatzgewicht von 1,8 bis 24 t zu sehen sein, sondern auch der Radlader SW405 mit einem Arbeitsgewicht von 18,5 t und einem Schaufelvolumen von 3,2 m³, der auf der Steinexpo seine Deutschland-Premiere feierte. Ebenso steht als repräsentativer Vertreter aus der Serie der Straßenbaumaschinen eine Tandemwalze der 3-Tonnen-Klasse auf dem Stand. Zudem ist der elektrisch betriebene Minibagger SY19E zu sehen – dieser ist ab sofort verfügbar und zeigt gleichzeitig, dass Sany den aktuellen Anforderungen des Marktes hinsichtlich emissionsfreier Antriebe Rechnung trägt.

Auf der NordBau wird sichtbar, dass Sany sein Sortiment in Tiefe und Breite stetig ausbaut, so stellt der neue Radlader SW405 die größere und stärkere Variante des zur bauma 2022 vorgestellten SW305 dar, erklärt das Unternehmen. Der SW405 bietet die gleichen Vorzüge, verfügt allerdings über mehr Leistung und kann somit sein Schaufelvolumen von 3,2 m³ ideal nutzen. Die Maschine ist mit den gängigen Funktionen wie Hubhöhenbegrenzung, automatischer Schaufelrückführung und Schwingungsdämpfung am Hubgerüst ausgestattet, welche wie die 360-Grad-Kamera zur Standardausstattung gehören.

Der neue SANY Radlader SW405 – eines der schweren Exponate in Neumünster. Foto: Sany

Die Maschinen bestechen nach Unternehmensangaben nicht nur durch hochwertige Komponenten wie Deutz-Motoren, Dana-Achsen oder Hydraulik von Kawasaki, sondern auch durch ihr herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten die für Sany typischen, im Markt jedoch außergewöhnliche fünf Jahre Garantie. Die traditionelle Messe in Neumünster sieht der Hersteller als gute Gelegenheit, die Vorteile seiner Maschinen dem interessierten Fachpublikum und die Marke an sich der breiten Öffentlichkeit bekannter machen zu können.

"Mit guten und verlässlichen Produkten möchten wir uns das Vertrauen unserer Kunden erarbeiten", erklärt Marketing Manager Timm Hein. Dieses Vertrauen entstehe immer dann, wenn Kunden sich gut aufgehoben fühlen, das Produkt und vor allem aber der Service passen. Daher sehe man bei Sany den Ausbau des Händlernetzes und das kontinuierliche Training der Händler, die Sany vor Ort repräsentieren, als besonders wichtige Aufgabe.

Durch über 20 engagierte Handelspartner, die mit zahlreichen Unterhändlern Deutschland nahezu ganzflächig abdecken, könne Sany bereits auf eine große Zahl an zufriedenen Maschinenbesitzern blicken. Zudem wird Deutschland als Schlüsselmarkt für Europa weiter an Wichtigkeit gewinnen, daher wird auch der dortige Standort weiter ausgebaut. Aktuell laufen beispielsweise Vorbereitungen, um künftig die Elektrifizierung mit den SANY E-Trucks abzubilden. Das zeigt die rasante Entwicklung in diesem Bereich: Wurde auf der bauma 2022 der erste elektrische Minibagger vorgestellt, so laufen inzwischen drei verschiedene Typen von Hafenmaschinen elektrisch; weitere E-Bagger befinden sich bereits in der Testphase.

Trotz vieler positiver Entwicklungen ist der hohe Mehrwert, den Sany seinen Kunden bietet, noch nicht überall bekannt und soll auf der Messe weiter transportiert werden: Attraktive Preise bei gleichzeitig sehr hochwertiger Maschinenausstattung, fünf Jahre Garantie sowie die Auswahloption der Marken bei allen Kernkomponenten zeichnen den Hersteller Sany nach eignen Angaben aus. Der europäische Hauptsitz in Köln und das Ersatzteillager sorgen für kurze Wege.