Der Baumaschinen- und Werkzeughändler Friedrich Niemann aus Norddeutschland hatte bisher ausschließlich Holzplatten in den Hünnebeck-Schalungen seines eigenen Mietparks im Einsatz. Die holztypischen Nachteile und die damit verbundene kurze Lebensdauer sei aber zum Problem geworden: "Holz verrottet, quillt und bildet Ripplings. Sobald die Oberfläche der Platten beschädigt ist, steigt die Anzahl der notwendigen Reparaturen und somit auch die Instandsetzungskosten. Das hatte negative Auswirkungen auf den Ertrag unseres Mietparks", sagt Michael Block, Leiter des Bereichs Baugeräte und Verantwortlicher für die Schalung bei der Friedrich Niemann Gruppe. "Wir waren deshalb auf der Suche nach einer Alternative und haben im Rahmen einer Testbelegung die alkus Vollkunststoffplatte ausprobiert. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Die alkus Platte ist zwar im Einkauf etwas teurer, dafür aber viel langlebiger und einfach zu reparieren. Das ist für uns wirtschaftlicher. Außerdem liefert sie eine hervorragende Betonqualität, die bei unseren Kunden gut ankommt."



Der Test sei der Startpunkt für eine enge Zusammenarbeit der Friedrich Niemann Gruppe und alkus. Aktuell verwendet der Schalungsvermieter nach eigenen Angaben die alkus Vollkunststoffplatte bereits in seiner Topec Deckenschalung. Eine Ausweitung auf die Manto Großflächen-Wandschalung und die Ronda Rundschalung sei in Planung. Die schrittweise Umstellung des Schalungsmietparks von Holz auf die alkus Vollkunststoffplatte verlaufe dabei unkompliziert. "Wir liefern die alkus passend für jedes Rahmensystem", erklärt Markus Weiermayer, Vertriebsleiter Direktvertrieb und Head of Business Development bei alkus. Er betreut die Friedrich Niemann Gruppe als Ansprechpartner. "In diesem Fall ist der Kunde Hünnebeck-Händler und hat von uns die entsprechend konfektionierten Platten erhalten. Wir haben Niemann zudem im Rahmen unseres Service-Angebots vor Ort unterstützt und die Mitarbeiter zu Einbau, Reparatur und Reinigung der alkus Vollkunststoffplatte geschult."

Die Friedrich Niemann Gruppe arbeitet aktuell am Großprojekt Ipanema mit. In der Hamburger City Nord entsteht nach Abbruch eines Gebäudes aus den 1970er Jahren seit 2020 ein neues Wohnquartier mit ergänzender Büro- und Einzelhandelsnutzung. Das Projekt hat eine Brutto-Grundfläche von insgesamt etwa 76.000 m².

Im Jahr 2023 sollen die ersten Bewohner und sonstigen Nutzer einziehen. Gebaut wird es von der Richard Ditting GmbH & Co. KG, die dafür sowohl eigene Schalung als auch Hünnebeck-Mietschalung der Friedrich Niemann Gruppe einsetzt, darunter Topmax Deckentische, Topec Deckenschalung, Topflex H20 Trägerdeckenschalung und Manto Großflächen-Wandschalung. "Als langjähriger lokaler Partner freuen wir uns, Ditting bei der Realisierung dieses großartigen Projekts unterstützen zu dürfen. Mit dem neuen Quartier wird ein echter architektonischer Hingucker am Standort Hamburg-Winterhude geschaffen", sagt Michael Block.