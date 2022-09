Die 29 neuen Azubis starteten im August ihre Ausbildung bei Schlüter Baumaschinen und absolvieren nun bereits die ersten Lehrgänge. Foto: Schlüter Baumaschinen

Die jungen Schrauberpioniere und Drehstuhlpiloten starteten ihre Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker oder als Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement. Begrüßt wurden die neuen Azubis an ihrem ersten Arbeitstag von den Ausbildern Birgit Stange, Christina Krieger, Ulrich Morth, Johannes Kroll und Finn Herden. Das neue Ausbildungsjahr ist für das Familienunternehmen nach eigenen Angaben gleichzeitig ein Meilenstein: Erstmals in über 55 Jahren Unternehmenshistorie befinden sich 100 junge Nachwuchskräfte gleichzeitig in der Ausbildung.

Dreitägiges Azubi-Camp

Nachdem die technischen und kaufmännischen Auszubildenden direkt an ihrem ersten Arbeitstag eine kurze Vorstellung des Unternehmens sowie eine Führung durch die Zentrale in Erwitte erhalten hatten, brachen die jungen Nachwuchskräfte am nächsten Tag gemeinsam mit ihren Ausbildern in ein dreitätiges Azubi-Camp nach Braunschweig auf. Neben dem Besuch einer Schlüter-Niederlassung standen auch Workshops zu unterschiedlichen Themen, ein Ausflug zur VW Autostadt in Wolfsburg sowie die Besichtigung des Komatsu-Werkes in Hannover auf dem Programm. Ulrich Morth, technischer Ausbildungsleiter: "Unsere Azubi-Fahrt direkt am Anfang der Ausbildung dient natürlich dem Kennenlernen der Auszubildenden untereinander und der Bildung einer Gemeinschaft. Das ist uns in unserem Familienunternehmen besonders wichtig."

In den nächsten Wochen absolvieren die technischen Auszubildenden dann den zentralen Grundlehrgang in Erwitte, in dem die Grundlagen der Metallverarbeitung vermittelt werden, während die kaufmännischen Auszubildenden ihre ersten praktischen Erfahrungen in den verschiedenen Abteilungen sammeln. Gleichzeitig kommen die Auszubildenden in der Lehrzeit zur Berufsschule und überregionalen Lehrgängen im Bildungszentrum der Handwerkskammer Dortmund in der Zentrale in Erwitte zusammen. Sowohl die technischen als auch die kaufmännischen Auszubildenden besuchen die Berufsschule in Lippstadt.

Ausbildungsquote von 11 Prozent

In diesem Jahr sei man bei Schlüter für Baumaschinen besonders erfreut darüber, erstmals in seiner Unternehmensgeschichte über 100 junge Menschen – in verschiedenen Lehrjahren und über nahezu alle Niederlassungen verteilt – gleichzeitig ausbilden zu können. Dies entspreche einer Ausbildungsquote "von unfassbaren 11 Prozent".

Thomas Schlüter, Geschäftsführer: "Wir freuen uns riesig über diesen Meilenstein in unserer Ausbildung, denn wir brauchen die Jungend in unseren Reihen! 100 Auszubildende zeigen, dass unser Motto "Wir wachsen mit der Jugend" nicht nur ein Slogan ist, sondern auch in der Praxis gelebt wird. So wirken wir dem Fachkräftemangel in der Branche entgegen und können unseren Kunden auch zukünftig den bestmöglichen Service bieten."