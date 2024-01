Freuen sich über die Auszeichnung (v. l.): Anna Fißmann, Thomas Feldevert, Fabian van den Boom, Bernd Weyring, Maximilian Kemper, Philipp Fremann, Oliver Scholz. Foto: Schmitz Cargobull

Horstmar (ABZ). – Das Requirements Engineering von Schmitz Cargobull wurde von der IREB (International Requirements Engineering Board), mit dem Silberstatus ausgezeichnet.

Hoher Qualifikationsstand

Dieser Status bestätigt ein professionelles Ermitteln, Kommunizieren, Validieren und Organisieren von Anforderungen, um den Kunden effiziente und zuverlässige Mehrwerte zu bieten. Er ist Ausdruck für den hohen Qualifikationsstand der Mitarbeiter im Bereich Requirements Engineering.

Um in der hoch disruptiven Transport- und Logistikwelt bestehen zu können, kommt es auf zuverlässige, innovative und nachhaltige Fahrzeuge und Services an. Um diese Markt- und Fahrzeuganforderungen für den Kunden optimal umsetzen zu können, hat Schmitz Cargobull in den letzten Jahren die Technologiekompetenz verstärkt und den E/E-Bereich (elektrisch-elektronische Entwicklung) weiter ausgebaut.

Das Requirements Engineering ist integraler Bestandteil dieser Entwicklungsprozesse – von der ersten Innovationsidee bis hin zum serienreifen Fahrzeug – und arbeitet Hand in Hand mit dem Produktmanagement und der Produktarchitektur zusammen.

Um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge dem Kunden die gewünschten Mehrwerte und Nutzen liefern, werden in Entwicklungsprojekten die strategischen Anforderungen aus dem Produktmanagement in Stakeholder-, System- und Subsystemanforderungen transformiert.

Schmitz Cargobull ist heute nicht mehr nur Fahrzeugbauer, sondern Systementwickler und Systemanbieter, der den Kunden alles aus einer Hand bieten kann. Beispiele hierfür sind die vielen digitalen Services, der hohe Grad der Automation im Fahrzeughandling und nicht zuletzt der vollelektrische Kühlkoffer S.KOe COOL.

Anerkannte Experten

Das IREB (International Requirements Engineering Board) ist eine Non-Profit-Organisation und der Entwickler des CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering) Zertifizierungsmodell für Mitarbeiter aus den Bereichen Requirements Engineering, Business Analyse oder Software- und Systementwicklung.

Die Board-Mitglieder sind unabhängige und international anerkannte Experten aus Industrie, Beratung, Forschung und Lehre. Schmitz Cargobull hat den Silberstatus für das Jahr 2023 erhalten. Dieser Status wird vom IREB durch Zertifizierungsprüfungen überwacht und jährlich wiederholt.