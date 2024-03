Berlin (ABZ). – Die Rundum Montage-Dienst und Gerüstbau GmbH mit Sitz in Berlin besteht bereits seit 1985 und zählt laut eigenen Angaben zu den größten Gerüstbaufirmen in Berlin und Umland. Das Angebot reicht von Arbeits- und Schutzgerüsten, über Wetterschutzdächer bis hin zu Spezialgerüsten und Sonderkonstruktionen. Nun hat das Unternehmen in eine eigene 25-Meter-Anhänger-Arbeitsbühne investiert.