Düsseldorf (ABZ). – Das Quartier "Wohnen im Hochfeld" in Düsseldorf-Unterbach nimmt weiter Form an. Nach der kürzlich erfolgten Übergabe des Bauabschnitts an der Gerresheimer Landstraße an die LEG hat der Wohnentwickler Instone Real Estate (IRE) laut eigener Aussage 16 Reihenhäuser und 45 Eigentumswohnungen auf dem Baufeld "Scholle 1" fertiggestellt und wie geplant an ihre neuen Eigentümer übergeben.