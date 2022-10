Essen (ABZ). – Auf dem neuen 113 m² großen Stand in Halle A6 (Stand Nr. 237) schaffen die geschäftsführenden Brüder Andreas und Carsten Söndgerath zusammen mit ihrem SPT-Pumpen-Team einen Treffpunkt für Kunden, Anwender und Händler. "Wir wollen einen Ort zum Netzwerken, Wohlfühlen und Abschalten auf der Messe anbieten", sagt Geschäftsführer Andreas Söndgerath.

Für viele Stammkunden ist der SPT-Messestand ein Muss, denn die Essener haben ihre legendär leckere Ruhrpott-Currywurst im Catering, die sich in gemütlichen Chill-Out-Areas genießen lässt. Hier lassen sich auch die aktuellen Neuigkeiten aus dem SPT-Baupumpen-Sortiment für Profis in Ruhe präsentieren. Die nach Aussage des Herstellers wichtigste Neuigkeit ist die neue Baureihe der Schmutzwasser-Tauchmotor-Pumpen namens SPTL. Das "L" in der Modellbezeichnung dokumentiert die Leichtbauweise mittels des Werkstoffs Aluminium, aus dem die neue SPTL-Pumpenserie gefertigt ist. Zu Beginn stehen zwei Modelle zur Verfügung, die nur 26 und 28,5 kg wiegen.

Einfacher Transport

Das geringe Gewicht und der kompakte Aufbau ermöglichen einfachen Transport, Handhabung und Installation. Anwender aus verschiedenen Bausektoren dürfen sich auf Kennlinien freuen, die sonst nur mit viel größeren und schwereren Pumpen erreicht werden. SPT-Pumpen sieht die primären Einsatzgebiete in den Bereichen Baugewerbe, Bergbau, Industrie und Kommune. Beide Modelle, 1,5 kW- und 2,2 kW-Motorleistung, eignen sich zum Pumpen von Reinwasser und Schmutzwasser mit sand- oder kieshaltigen Anteilen sowie leichten Schlämmen. Die hohe Leistungsfähigkeit paart SPT-Pumpen laut Hersteller mit einem sehr günstigen Preis.

Des Weiteren zeigt das SPT-Pumpen-Team Modifizierungen eines Volumenstrom-Modells. Zwei Schlickerpumpen-Varianten mit den Bezeichnungen SPT 750R/W-V und SPT 750R/WS-V stehen zur Verfügung.

Neu ist, dass die Hydraulik von Pumpengehäuse und Laufrad optimiert wurde. Im Einsatz erreicht sie bei 750 W ein Maximum von 34 m³/h, bei einer maximalen Förderhöhe von 10 m. Bei gleicher Motorleistung erzielen diese Varianten also ein erhöhtes Fördervolumen. Die Pumpen verfügen über ein Rührwerk zum Abpumpen von sandhaltigem Regen-, Grund- oder Schmutzwasser. Damit eignen sich beide Varianten, die mit einem Schwimmer ausgestattet sind, für den Einsatz in Baugewerbe, Bergbau, Industrie sowie für Feuerwehren und Katastrophenschutz. Sie können stationär oder transportabler eingesetzt werden.

Neue Schlamm-Tauchmotorpumpen



Zusätzlich bringt SPT-Pumpen auch neue Schlamm-Tauchmotorpumpen für stark sandhaltige sowie schlammige Medien mit nach München. Alle Modelle der SVX-Baureihe verfügen über einen leistungsstarken vierpoligen Motor. Die fünf Modelle der SVX-Serie sind nach angaben von Söndgerath für Industrie und Kommune, im Tunnelbau und in Minen, für Zement- und Betonwerke und/oder im Spezialtiefbau geeignet. In allen Modellen sind Rührwerke installiert. Durch reduzierte Drehzahlen des Motors (Langsamläufer) ergeben sich reduzierter Verschleiß durch abrasive Medien und damit wesentlich höhere Standzeiten. Aufgrund ihrer Maße und Leistungsfähigkeit werden sie zum Beispiel mit Baggern oder Teleskopladern, gezielt an den Einsatzort gebracht, wo sie stationäre Arbeit leisten.

Als Mitaussteller auf dem diesjährigen bauma-Messestand ist wieder die Nolta GmbH dabei. Die Produkte des im oberhessischen Cölbe gelegenen Unternehmens sind unauffällig und trotzdem aus der Bau-, Pumpen- und Fertigungsbranche nicht mehr wegzudenken. Nolta entwickelt spezifische Schaltungen zur Absicherung und Steuerung, zum wartungsfreien Betrieb und zur Fernüberwachung von Maschinen und Pumpen. Mit der Entwicklung von NOLTAnet können nun auch SPT-Pumpen überwacht und geortet werden. Der Stecker sendet selbständig Daten wie Gerätezustand, Betriebsstunden und Standort an eine App oder Weboberfläche. Die Produkte von Nolta geben daher vor allem Sicherheit.

Söndgerath ist in Halle A6 an Stand A6.237 auf der bauma zu finden.