Neustadt (ABZ). – Zur BAU stellt Softtech erstmals die neue, komplett browserbasierte Version von GRAVA für die grafische Mengenermittlung vor. Die neue Web-Lösung erlaubt es, 2D-PDF-Pläne oder Bilddateien zügig und einfach zu importieren.

Im Fokus der Entwicklung stand eine Lösung zu schaffen, mit der Anwenderinnen und Anwender sich besonders schnell zurechtfinden und in kürzester Zeit produktiv arbeiten können, erläutert das Unternehmen.

Die neue Bausoftware adressiert Unternehmen aller Größenordnungen entlang der Wertschöpfungskette Bau. Aufmaßpläne und zugehörige Reports gehören zum Tagesgeschäft von Handwerksbetrieben, von Planenden, genauso wie von Bauleitungsbüros sowie ausführenden Unternehmen. Auch in aktuellen Zeiten von Building Information Modelling sind 2D-Pläne bei einem Großteil von Bauprojekten nach wie vor gang und gäbe.

Mit der neuen Softwaregeneration von GRAVA sind Nutzerinnen und Nutzer in der Lage, Flächen, Längen und Stückzahlen in 2D-Plänen schnell und einfach und alle Ergebnisse anschließend sofort zusammenzustellen.

Nach dem PDF-Import lässt sich der Plan mithilfe von Maßkettenpunkten leicht auf die richtige Größe bringen und mit farbigen Markern in einzelne Aufmaße für die unterschiedlichen Gewerke unterteilen. Anwenderinnen und Anwender von GRAVA können ihre Aufmaße optimal strukturieren und behalten, wie das Unternehmen betont, so stets den Überblick. Via Elementstempel können darüber hinaus einzelne Objekte individuell benannt und beschriftet werden.

Auch das Erzeugen einer Legende mit allen Maßen, sortiert nach einzelnen Farben, lässt sich mit nur wenigen Klicks bewältigen. Ebenfalls schnell sind Mengenlisten in MS Excel oder ein Aufmaßplan im PDF-Format innerhalb von GRAVA erstellt. Sofern gewünscht, im personalisierten Layout des Unternehmens.

Softtech zeigt dieses neue Softwareprodukt erstmals live auf der BAU in Halle C5 am Gemeinschaftsstand 435 von buildingSMART. Die Entwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Interessenten. So konnten bereits jetzt viele Anforderungen aus der Aufmaßpraxis umgesetzt werden. Die Softwareexperten aus Neustadt an der Weinstraße sind offen für weiteres Feedback von Unternehmen und freuen sich auf einen regen Austausch im Rahmen der BAU. "Bei der Entwicklung unserer neuen Lösung steht der Kundennutzen an allererster Stelle. Deshalb befinden sich wichtige Anforderungen, wie beispielsweise das Einlesen von GAEB-Dateien und das Verknüpfen der darin enthaltenen Leistungspositionen mit Markern, bereits in Vorbereitung. Wir freuen uns, das System im Austausch mit unseren Kunden zu perfektionieren", resümiert Produktmanager Andreas Haffa.