Der Verbauplattengreifer der SBH Tiefbautechnik steigert die Effizienz beim Anheben, Transportieren, Einbauen und Ziehen von Verbauelementen. Foto: SBH

SBH Tiefbautechnik, der Entwickler des Rollenschlittensystems, hat es sich nach eigenen Angaben in enger Zusammenarbeit mit fachkompetenten Partnerunternehmen zur Aufgabe gemacht, mit innovativen technischen Entwicklungen ausführenden Bauunternehmen technische Lösungen an die Hand zu geben, die die Bewältigung anspruchsvoller Kanalbauaufgaben, bei denen Gleitschienenverbau zum Einsatz kommt, zu optimieren. Hierbei handelt es sich um Geräte, die das sichere Heben, Einbauen, Ziehen, Versetzen, Transportieren und Lagern von SBH Gleitschienenverbau ohne zeitintensives Anschlagen oder Abhängen von Ketten ermöglichen sollen.



Da häufig Fachpersonal fehlt und Projektlaufzeiten immer kürzer werden, investiert SBH Tiefbautechnik seit Jahren in die Entwicklung von hochproduktiven Hilfsmitteln, die das Handling von Gleitschienenverbau optimieren. Auf der bauma 2022 stießen diese Geräte auf großes Besucherinteresse.

Als jüngste Entwicklung des Unternehmens erweitert die SBH Verbaupresse die Palette an Hilfsmitteln. Hiermit werden SBH Gleitschienenplatten in große Tiefen mit leichtem Gerät sicher und präzise abgesenkt.

Die Verbaupresse wird dabei zunächst mittels Bolzen mit der äußeren Verbauplatte zug- und druckfest verbunden. Anschließend wird die Verbauplatte durch die Führungen der Gleitschiene erschütterungsfrei und geräuscharm um die Hublänge der Presszylinder in das Erdreich gepresst.

Ein hydrauliches Gerät, das insbesondere für den einfachen und leichten Rückbau der oft im Erdreich festsitzenden Verbauplatten zum Einsatz kommt, ist der SBH Hydralifter. Er löst festsitzende Platten schnell, sicher und materialschonend. Das Modell T100 versetzt durch einen integrierten Hydraulikzylinder und die daraus resultierende Zugkraftverstärkung von bis 100 t selbst leichte Bagger in die Lage, die schwere Arbeit im Rückbau problemlos zu verrichten.

Das Ergebnis ist neben der deutlichen Zeit- und damit Kostenersparnis beim Rückbau die Sicherheit der Baustellenmitarbeiter, die sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten müssen.

Der SBH Plattengreifer ist das passende Gerät, um Verbauelemente anzuheben, zu transportieren und einzubauen. Auch hier hat SBH nach eigenen Anaben eine deutliche Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Schnellwechselsystemen am Bagger mit der Verwendung des Plattengreifers bei allen Arbeitsgängen erreicht und damit eine deutliche Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Baustelle bewirkt.

Spektakulär mutete der gesamte Messestand der SBH Tiefbautechnik an, war dieser doch aus der patentierten SBH Träger Verbauplattenwand konstruiert. Bei diesem System werden im Baustellenalltag die senkrechten SBH Träger in Bohrungen mit Schutzrohr oder durch Rammungen eingesetzt. Anstelle von waagerechten händisch eingebauten Holzbohlen kommen großflächige Verbauplatten zum Einsatz. Die Verbauplatten werden schräg gefändert, das heißt versetzt und leicht überlappend in die Felder maschinell eingebaut.

Die Vorteile der SBH-Träger Verbauplattenwand sind, so der Hersteller, die bemerkenswerte Setzungsarmheit und die verdoppelte Feldlänge, wodurch sich eine wesentlich höhere Ein- und Ausbauleistung mit leichtem Gerät ergibt.

Mit der SBH Träger-Verbauplattenwand können Kanalgräben und Schächte von 6,5 m Tiefe verbaut werden. Als wirtschaftliche Alternative zum klassischen Bohrträger- oder Berliner Verbau macht das System seit rund drei Jahren diverse Baustellen produktiver und ertragreicher.