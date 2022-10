Anwender können über einen Taster und eine LED-Anzeige am Smart Connector 2 A den Gerätestatus abfragen oder Auffälligkeiten während des Einsatzes über den Taster direkt am Gerät festhalten. Foto: Stihl

Waiblingen (ABZ). – Mit dem Smart Connector 2 A erweitert Stihl das Gesamtsystem STIHL connected insbesondere für Betreiber von größeren Akku-Geräteparks zum Beispiel im Garten- und Landschaftsbau oder in Kommunen.

Im Gegensatz zur ersten Generation wird der Smart Connector 2 A direkt in das Gehäuse der dafür vorbereiteten Stihl-Akku-Geräte eingesetzt und an deren Geräteelektronik angebunden. Dadurch ist es möglich, über die reine Laufzeit hinaus unter anderem auch die Drehzahl inklusive Zeit- und Datumsstempel zu erfassen und via Bluetooth an eine in Reichweite befindliche STIHL connected Box oder ein mobiles Endgerät weiterzugegeben.

Darüber hinaus ermöglicht ein interner Speicher die Zwischenspeicherung der Daten. Per Tastendruck und mit Hilfe der dreifarbigen LED-Anzeige können Anwender außerdem autonom am Smart Connector 2 A abfragen, ob beispielsweise eine Meldung über eine fällige Wartung vorliegt. Weiterhin können eventuelle Auffälligkeiten während des Einsatzes per Tastendruck direkt am Smart Connector festgehalten und in der STIHL connected App durch zusätzliche Informationen ergänzt werden. So erhält die für den Gerätepark verantwortliche Person über das STIHL connected Portal einen noch besseren Überblick über den Zustand und die Einsatzfähigkeit des entsprechenden Gerätes.

Die Energieversorgung des Smart Connector 2A erfolgt durch eine leistungsstarke Knopfzelle und während des Gerätebetriebs auch zusätzlich durch den Geräte-Akku.Im Rahmen des Neuheiten-Wettbewerbs der Messe demopark wurden digitale Produkte von Stihl für GaLaBau und Kommunen mit einer Silbermedaille ausgezeichnet – zu den prämierten Produkten zählt auch der Smart Connector 2 A. Stihl ist in Halle A1 an Stand A1.327 auf der bauma zu finden.