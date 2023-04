Die maschinengeschmiedeten Nägel vereinen Langlebigkeit mit stilechtem, historischen Design für hohe ästhetische Ansprüche. Das Material sei hochwertiger Stahl, in der Standardausführung sorgfältig feuerverzinkt. Mit dem vierkantigen Schaft und dem vierschlägigen Diamantkopf reicht der Verbinder sehr nah an die historischen Vorbilder heran. Die puristische, schlanke Form macht aufwendige Vorbohrungen obsolet, einfaches Einschlagen für einen soliden Sitz reicht zu Befestigung des "FachwerkbauNagels antik" aus. Da die Konstruktion der tragenden Elemente des Fachwerks in der Regel durch Holznägel erfolgt, eignet sich der Baunagel laut Bierbach speziell zur Befestigung von Bauteilen aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder dünnem Metall.



In der Standardabmessung liefert das Unternehmen den Verbinder feuerverzinkt in Durchmessern von 4,25 mm bis 4,75 mm und in Längen von 60 mm bis 130 mm. Weitere Abmessungen und Oberflächenbehandlungen sind bei wirtschaftlichen Stückzahlen als Sonderanfertigung ebenfalls lieferbar.