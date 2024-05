Sie würden durch knappe Kassen bei Investitionen oft aber ausgebremst, so der Bauverband Mecklenburg-Vorpommern. Über die Leistungsfähigkeit der Kommunen sollte Finanzminister Heiko Geue (SPD) in diesen Tagen anlässlich des Bautags in Rostock Auskunft geben. Städte, Gemeinden und Kreise gelten laut Verband als wichtige Auftraggeber der Bauwirtschaft. Die Branche erhoffe sich durch öffentliche Aufträge Impulse für eine konjunkturelle Trendumkehr. Vor allem der Einbruch im Wohnungsbau mache Baufirmen zu schaffen. Laut Statistik verzeichnete die Bauindustrie im Nordosten 2023 verglichen mit 2022 ein Umsatzplus von 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Doch sei dieser Anstieg in erster Linie auf die gestiegenen Baupreise zurückzuführen.