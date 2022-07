Massing/Oberdietfurt (ABZ). – Die Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH ist seit Jahrzehnten tätig in Vertrieb und Service von Hubarbeitsbühnen. Mit Hauptsitz in Bayern und Tochterfirmen und Betriebsstätten in Österreich, Tschechien, der Slowakei und Polen bietet die Rothlehner Unternehmensgruppe professionelle Lösungen für Arbeitsbühnen-Vermieter, Handwerk, Industrie, Energieversorger, kommunale Betriebe und viele Endanwender Bereiche.