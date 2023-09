Bei der Kläranlagensanierung im Saarland zeigt die TTK Trapezträger-Rundschalung mit Klammerverbindung ihre Vorzüge. Foto: Paschal

Gerade für kleinere Baufirmen ist die Erstellung runder Betonkonstruktionen eher selten notwendig und daher bisweilen eine Herausforderung. Seit der Markteinführung der Trapezträger-Rundschalung im Jahre 1975 arbeitete Paschal in Zusammenarbeit mit Baustellenpraktikern kontinuierlich an einer einfacheren und zugleich vielseitigeren Einsetzbarkeit der Paschal Rundschalung. Der letzte große Entwicklungsschritt fand mit der Einführung der die TTK Trapezträger-Rundschalung statt.

Mit ihrem stufenlosen Verstellbereich, der schnellen Segmentverbindung sowie perfekter Rundheit und Maßhaltigkeit ist sie eine ausgezeichnete Wahl für alle Bauunternehmen, die eine rundum verlässliche Schalungslösung suchen, erklärt der Hersteller.

Gerundet auf die Baustelle.

Gerade für Anwendungen wie Kläranlagen, Erlebnisbäder, Türme, Treppenhäuser, Garageneinfahrten oder im GaLa- und Behälterbau werden so auch unerfahrene Ausführende in die Lage versetzt, ihren Bauherren erstklassige Qualität zu liefern. Um solche Kunden zusätzlich bei ihren Herausforderungen im Bereich Rundschalung zu unterstützen, liefert Paschal auf Wunsch die Schalung auch gerundet auf die Baustelle.

Nach Fertigstellung der Stahlbetonrundkonstruktionen zeigte sich Bauleiter Detlef Lenschow von der OBG Tiefbau GmbH & Co. KG hoch zufrieden, was die Ausführungszeit und die Ausführungsqualität betrifft und betonte, dass die Maßgenauigkeit, Robustheit, sowie die einfache Handhabung der TTK signifikant dazu beigetragen haben.

Und auch international ist die Anerkennung groß: Hiroki Maeno, Gifu Industry Co., LTD. ist sogar extra aus Japan zur bauma 2022 gereist, um die Trapezträger-Rundschalung live anzusehen und war begeistert: "Sofort erkannte ich die Qualität, die Funktionalität und andere Vorzüge, die durch den Einsatz des Systems erreicht werden können. Ich freue mich darauf, eines der Systeme zu importieren, um der Erste zu sein, der die Paschal-Trapezträger-Rundschalung in Japan verwendet."

Gleichmäßige Rundung erzielen

Die Trapezträger-Rundschalung von Paschal ist für verlässliche Rundheit und Maßhaltigkeit konstruiert. Durch die ideale Trapezträger-Geometrie wird eine überlegene Unterstützung der Schalhaut erreicht und dadurch eine gleichmäßige Rundung erzielt.

Dank des stufenlosen Verstellbereichs von 5 m Durchmesser bis gerade, dem optimalen Angebot an Segmenthöhen- und breiten und passenden Kunststoffausgleichen lässt sich jede Bogenform, auch Nichtkreisbögen wie Ellipsen oder Spiralen, auf den Zentimeter genau im System schalen – und das ohne zeitaufwändige, bauseitige Restmaßausgleiche.

Mit der Trapezträger-Rundschalung können auch mit neu zusammengestellten Bautrupps problemlos bessere Schalzeiten erreichen werden als mit einer Großflächenschalung bei geraden Wänden.

Da die Schalung bereits gerundet und im Bedarfsfall auch aufgestockt angeliefert wird, ist die TTK unmittelbar einsatzfähig. Und auch die bei radienverstellbaren Rundschalungen benötigten Ausgleiche werden bei Paschal zusammen mit den großen Schalungssegmenten auf die Baustelle geliefert. Es sind also keine teuren, bauseitigen Lösungen erforderlich.

Die extrem geringe Anzahl an Spannstellen reduziert zudem den Zeitaufwand für das Setzen und spätere Verschließen von Spannstellen enorm. Dennoch bleibt die maximale Frischbetondruckaufnahme von 60 kN/m² für alle Segmente und alle Schalhöhen unter Einhaltung der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 voll erhalten.

Die eingesetzte Klammerverbindungstechnik ermöglicht dank der geringen Anzahl an Verbindungsmitteln sehr gute Schalzeiten. Damit die Klammern beim Wiedereinschalen direkt an der richtigen Stelle griffbereit sind, können diese in den Schlüssellöchern der Stahl-Trapezträger eingehängt und damit umgesetzt werden. So werden die Schalzeiten weiter minimiert.

Zwischen den einzelnen Segmenten sind zudem stufenlose Höhenversätze möglich, wodurch die Schalung an einen geneigten Untergrund angepasst werden kann.

Auch das Schalen von Vouten oder auf Gefälle kann mit der Trapezträger-Rundschalung einfach realisiert werden. Hierfür wurden technisch hervorragende Systemlösungen konzipiert: die verstellbaren Voutenträger, um Vouten direkt mitzuschalen und die stufenlos ausziehbaren Teleskopeinschub-Träger für einen variablen Gefälleausgleich.